Усі будуть за. Вступ України в НАТО залежить лише від однієї людини

На переконання глави держави Володимира Зеленського, саме від нового президента США Дональда Трампа наразі залежить, чи стане Україна членом НАТО.
Головні тези:
- Вступу України в НАТО безпосередньо залежить від Дональда Трампа.
- Володимир Зеленський нагадав про несправедливе ставлення до України з боку деяких країн Альянсу.
- Україна розраховує отримати потужні гарантії безпеки.
Зеленський дорікнув західним лідерам
Глава держави звернув увагу на те, що від початку окремі країни проводили непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО.
Окрім того, український лідер нагадав про те, що Штати та ФРН мали слабку позицію щодо вступу України до НАТО.
Ба більше, вони навіть проводили переговори з Кремлем щодо цього питання.
Попри це, що важливо розуміти, вони програли цей діалог, тому що завжди апелюють до того, що колись були домовленості з Росією.
Ставлення НАТО до України має змінитися
За словами Володимира Зеленського, він хотів би вирівняти рівень поваги інших до України.
На цьому тлі Зеленський також звернув увагу на те, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.
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