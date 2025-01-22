Усі будуть за. Вступ України в НАТО залежить лише від однієї людини
Категорія
Політика
Дата публікації

Усі будуть за. Вступ України в НАТО залежить лише від однієї людини

Офіс Президента України
Зеленський

На переконання глави держави Володимира Зеленського, саме від нового президента США Дональда  Трампа наразі залежить, чи стане Україна членом НАТО.

Головні тези:

  • Вступу України в НАТО безпосередньо залежить від Дональда Трампа.
  • Володимир Зеленський нагадав про несправедливе ставлення до України з боку деяких країн Альянсу.
  • Україна розраховує отримати потужні гарантії безпеки.

Зеленський дорікнув західним лідерам

Глава держави звернув увагу на те, що від початку окремі країни проводили непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО.

Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Окрім того, український лідер нагадав про те, що Штати та ФРН мали слабку позицію щодо вступу України до НАТО.

Ба більше, вони навіть проводили переговори з Кремлем щодо цього питання.

Попри це, що важливо розуміти, вони програли цей діалог, тому що завжди апелюють до того, що колись були домовленості з Росією.

Ставлення НАТО до України має змінитися

За словами Володимира Зеленського, він хотів би вирівняти рівень поваги інших до України.

І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують, — наголосив глава держави.

На цьому тлі Зеленський також звернув увагу на те, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.

Проте все залежить від США. Якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО, усі будуть за. Якщо президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО — ми не будемо в НАТО.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Розсердимося і дамо відсіч. Орбан заявив про помсту Україні
Орбан
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп оцінив ймовірність посилення санкцій проти Росії
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
В адміністрації Трампа пояснили, як саме хочуть завершити війну РФ проти України
В адміністрації Трампа пояснили, як саме хочуть завершити війну РФ проти України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?