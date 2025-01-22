Усі будуть за. Вступ України в НАТО залежить лише від однієї людини

На переконання глави держави Володимира Зеленського, саме від нового президента США Дональда Трампа наразі залежить, чи стане Україна членом НАТО.

Зеленський дорікнув західним лідерам

Глава держави звернув увагу на те, що від початку окремі країни проводили непрозору політику щодо України і не підтримували її вступ до НАТО.

Це були просто неправдиві слова, що Україна буде в НАТО, тому що минали десятиріччя, а Україна так і не стала членом НАТО. Це було нечесно. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, український лідер нагадав про те, що Штати та ФРН мали слабку позицію щодо вступу України до НАТО.

Ба більше, вони навіть проводили переговори з Кремлем щодо цього питання.

Попри це, що важливо розуміти, вони програли цей діалог, тому що завжди апелюють до того, що колись були домовленості з Росією.

Ставлення НАТО до України має змінитися

За словами Володимира Зеленського, він хотів би вирівняти рівень поваги інших до України.

І ми боремося за гарантії безпеки, ми хочемо бути в НАТО, більшість країн НАТО нас підтримують, — наголосив глава держави. Поширити

На цьому тлі Зеленський також звернув увагу на те, що є чотири країни, які не підтримують Україну в НАТО: США, Німеччина, Словаччина і Угорщина.