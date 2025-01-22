Трамп оцінив ймовірність посилення санкцій проти Росії

За словами американського лідера Дональда Трампа, він розгляне можливість введення додаткових санкцій проти Росії з метою зупинення війни.
Головні тези:
- Трамп описав свій план дій, якщо Путін відмовиться від мирних перемовини.
- Новий президент США додав, що хоче залучити до врегулювання війни главу Китаю.
- Американський лідер також вкотре звинуватив ЄС у недостатній підтримці України.
Трамп не відкидає варіант з посиленням санкцій
Журналісти поцікавилися в нового очільника Білого дому, чи введе він додаткові санкції проти країни-агресорки РФ, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів для завершення війни.
За його словами, наразі тривають переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.
На цьому тлі республіканець вкотре накинувся зі звинуваченнями на Європейський Союз.
На переконання Дональда Трампа, офіційний Брюссель витрачає недостатньо коштів на захист України.
Він також додав, що "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну.
До чого тут Китай
За словами нового очільника Білого дому, він обговорював війну РФ проти України під час нещодавньої телефонної розмови з главою Китаю Сі Цзіньпіном.
Американський лідер вкотре наголосив, що президент України справді хотів би миру.
Що важливо розуміти, команда колишнього президента США Джо Байдена в останні місяці свого правління працювала над тим, щоб передати якомога більше зброї та грошей Києву перед тим, як залишити Білий дім.
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