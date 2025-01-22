Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России

По словам американского лидера Дональда Трампа, он рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России с целью остановки войны.
Главные тезисы
- Трамп описал свой план действий, если Путин откажется от мирных переговоров.
- Новый президент США добавил, что хочет привлечь к урегулированию войны главу Китая.
- Американский лидер также в очередной раз обвинил ЕС в недостаточной поддержке Украины.
Трамп не исключает вариант с ужесточением санкций
Журналисты поинтересовались у нового главы Белого дома, введет ли он дополнительные санкции против страны-агрессорки РФ, если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирных переговоров для завершения войны.
По его словам, сейчас ведутся переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
На этом фоне республиканец в очередной раз набросился с обвинениями на Европейский Союз.
По мнению Дональда Трампа, официальный Брюссель тратит недостаточно средств на защиту Украины.
Он также добавил, что "рассмотрит" вопрос о том, будут ли США отправлять дополнительное оружие в Украину.
При чем здесь Китай
По словам нового главы Белого дома, он обсуждал войну РФ против Украины во время недавнего телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином.
Американский лидер еще раз подчеркнул, что президент Украины действительно хотел бы мира.
Что важно понимать, команда бывшего президента США Джо Байдена в последние месяцы своего правления работала над тем, чтобы передать как можно больше оружия и денег Киеву, прежде чем покинуть Белый дом.
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