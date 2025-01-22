Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России
Категория
Экономика
Дата публикации

Трамп оценил вероятность ужесточения санкций против России

Трамп
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Источник:  CNN

По словам американского лидера Дональда Трампа, он рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России с целью остановки войны.

Главные тезисы

  • Трамп описал свой план действий, если Путин откажется от мирных переговоров.
  • Новый президент США добавил, что хочет привлечь к урегулированию войны главу Китая.
  • Американский лидер также в очередной раз обвинил ЕС в недостаточной поддержке Украины.

Трамп не исключает вариант с ужесточением санкций

Журналисты поинтересовались у нового главы Белого дома, введет ли он дополнительные санкции против страны-агрессорки РФ, если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирных переговоров для завершения войны.

Похоже на то (Sounds likely — ред.), — ответил на это Дональд Трамп.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Мы будем говорить с президентом Путиным очень скоро, и мы посмотрим, что и как будет происходить.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне республиканец в очередной раз набросился с обвинениями на Европейский Союз.

По мнению Дональда Трампа, официальный Брюссель тратит недостаточно средств на защиту Украины.

Он также добавил, что "рассмотрит" вопрос о том, будут ли США отправлять дополнительное оружие в Украину.

При чем здесь Китай

По словам нового главы Белого дома, он обсуждал войну РФ против Украины во время недавнего телефонного разговора с главой Китая Си Цзиньпином.

У него большая власть, как и у нас большая власть. Я сказал, что вы должны это урегулировать, — отметил Трампа.

Американский лидер еще раз подчеркнул, что президент Украины действительно хотел бы мира.

Но для танго нужны двое. Посмотрим, что из этого выйдет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США.

Что важно понимать, команда бывшего президента США Джо Байдена в последние месяцы своего правления работала над тем, чтобы передать как можно больше оружия и денег Киеву, прежде чем покинуть Белый дом.

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