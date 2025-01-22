В адміністрації Трампа пояснили, як саме хочуть завершити війну РФ проти України

Адміністрація президента США Дональда Трампа ставить за мету завершення війни в Україні таким чином, щоб уникнути її відновлення у майбутньому. Про це заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.

Адміністрація Трампа прагне завершити війну в Україні стабільно

Конфлікт повинен закінчитися, і політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб допомогти цьому. Ми прагнемо, щоб війна завершилася стабільно — не просто тимчасовим припиненням, яке може перерости у новий конфлікт через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити тривалу стабільність, — заявив Марк Рубіо. Поширити

Рубіо наголосив, що Україна нині платить високу ціну за війну — втрату енергетичної інфраструктури, численні жертви та мільйони громадян, які були змушені залишити країну.

Також він заявив, що світ має бути задоволеним тим, що президентом США став Дональд Трамп, адже він прагне сприяти миру та завершенню конфліктів.

Трамп планує найближчим часом поговорити з Путіним

За даними видання, головною метою розмови стане обговорення можливої особистої зустрічі між Трампом і Путіним упродовж найближчих місяців.

За інформацією джерел телеканалу, президент США має намір використати цю зустріч, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.

Зазначається, що радники Трампа з питань національної безпеки почали підготовку до телефонного дзвінка ще кілька тижнів тому. Проте дата розмови поки що остаточно не визначена.

У публікації нагадали, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну РФ проти України протягом одного дня після вступу на посаду. Однак після перемоги його команда переглянула ці терміни, і наразі немає жодних конкретних ознак припинення російської агресії.

Також повідомляється, що адміністрація Трампа має намір швидко розпочати розробку плану мирного врегулювання, який планується реалізувати у перші місяці його президентства, зокрема через особисті переговори з Путіним.