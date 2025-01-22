В адміністрації Трампа пояснили, як саме хочуть завершити війну РФ проти України

Адміністрація президента США Дональда Трампа ставить за мету завершення війни в Україні таким чином, щоб уникнути її відновлення у майбутньому. Про це заявив новий держсекретар США Марко Рубіо.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа має за мету завершення війни в Україні таким чином, щоб уникнути подальшого відновлення конфлікту.
- Політика Сполучених Штатів полягає в допомозі у стабільному завершенні війни, щоб забезпечити тривалу стабільність в регіоні.
- Президент Трамп збирається обговорити можливу особисту зустріч з Путіним з метою припинення війни РФ проти України.
- Адміністрація Трампа планує швидко розробити план мирного врегулювання конфлікту, який буде реалізовано у перші місяці президентства.
- Попри обіцяння Трампа відносно швидкого завершення конфлікту, поки не має чітких ознак припинення російської агресії проти України.
Адміністрація Трампа прагне завершити війну в Україні стабільно
Рубіо наголосив, що Україна нині платить високу ціну за війну — втрату енергетичної інфраструктури, численні жертви та мільйони громадян, які були змушені залишити країну.
Також він заявив, що світ має бути задоволеним тим, що президентом США став Дональд Трамп, адже він прагне сприяти миру та завершенню конфліктів.
Трамп планує найближчим часом поговорити з Путіним
За даними видання, головною метою розмови стане обговорення можливої особистої зустрічі між Трампом і Путіним упродовж найближчих місяців.
За інформацією джерел телеканалу, президент США має намір використати цю зустріч, щоб спробувати покласти край війні Росії проти України.
Зазначається, що радники Трампа з питань національної безпеки почали підготовку до телефонного дзвінка ще кілька тижнів тому. Проте дата розмови поки що остаточно не визначена.
У публікації нагадали, що під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв завершити війну РФ проти України протягом одного дня після вступу на посаду. Однак після перемоги його команда переглянула ці терміни, і наразі немає жодних конкретних ознак припинення російської агресії.
Також повідомляється, що адміністрація Трампа має намір швидко розпочати розробку плану мирного врегулювання, який планується реалізувати у перші місяці його президентства, зокрема через особисті переговори з Путіним.
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