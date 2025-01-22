В администрации Трампа объяснили, как хотят завершить войну РФ против Украины

Администрация президента США Дональда Трампа ставит целью завершение войны в Украине таким образом, чтобы избежать ее возобновления в будущем. Об этом заявил новый госсекретарь США Марк Рубио.

Администрация Трампа стремится завершить войну в Украине стабильно

Конфликт должен закончиться, и политика Соединенных Штатов состоит в том, чтобы помочь этому. Мы стремимся к тому, чтобы война завершилась стабильно — не просто временным прекращением, которое может перерасти в новый конфликт через два, три или четыре года. Мы хотим обеспечить длительную стабильность, — заявил Марк Рубио. Поделиться

Рубио подчеркнул, что Украина сейчас платит высокую цену за войну — потерю энергетической инфраструктуры, многочисленные жертвы и миллионы граждан, вынужденных покинуть страну.

Также он заявил, что мир должен быть доволен тем, что президентом США стал Дональд Трамп, ведь он стремится к содействию миру и завершению конфликтов.

Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным

По данным издания, главной целью разговора станет обсуждение возможной личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы.

По информации источников телеканала, президент США намерен использовать эту встречу, чтобы попытаться положить конец войне России против Украины.

Отмечается, что советники Трампа по национальной безопасности начали подготовку к телефонному звонку еще несколько недель назад. Однако дата разговора пока еще не определена.

В публикации напомнили, что во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну РФ против Украины в течение одного дня после вступления в должность. Однако после победы его команда пересмотрела эти сроки и пока нет никаких конкретных признаков прекращения российской агрессии.

Также сообщается, что администрация Трампа намерена быстро начать разработку плана мирного урегулирования, который планируется реализовать в первые месяцы его президентства, в частности, через личные переговоры с Путиным.