В администрации Трампа объяснили, как хотят завершить войну РФ против Украины

Администрация президента США Дональда Трампа ставит целью завершение войны в Украине таким образом, чтобы избежать ее возобновления в будущем. Об этом заявил новый госсекретарь США Марк Рубио.
Главные тезисы
- Целью Администрации Трампа является завершение войны в Украине таким образом, чтобы избежать дальнейшего возобновления конфликта.
- Политика Соединенных Штатов заключается в помощи в стабильном завершении войны, чтобы обеспечить длительную стабильность в регионе.
- Президент Трамп намерен обсудить возможную личную встречу с Путиным с целью прекращения войны РФ против Украины.
- Администрация Трампа планирует быстро разработать план мирного урегулирования конфликта, который будет реализован в первые месяцы президентства.
- Несмотря на обещание Трампа относительно быстрого завершения конфликта, пока нет четких признаков прекращения российской агрессии против Украины.
Администрация Трампа стремится завершить войну в Украине стабильно
Рубио подчеркнул, что Украина сейчас платит высокую цену за войну — потерю энергетической инфраструктуры, многочисленные жертвы и миллионы граждан, вынужденных покинуть страну.
Также он заявил, что мир должен быть доволен тем, что президентом США стал Дональд Трамп, ведь он стремится к содействию миру и завершению конфликтов.
Трамп планирует в ближайшее время поговорить с Путиным
По данным издания, главной целью разговора станет обсуждение возможной личной встречи между Трампом и Путиным в ближайшие месяцы.
По информации источников телеканала, президент США намерен использовать эту встречу, чтобы попытаться положить конец войне России против Украины.
Отмечается, что советники Трампа по национальной безопасности начали подготовку к телефонному звонку еще несколько недель назад. Однако дата разговора пока еще не определена.
В публикации напомнили, что во время предвыборной кампании Трамп обещал завершить войну РФ против Украины в течение одного дня после вступления в должность. Однако после победы его команда пересмотрела эти сроки и пока нет никаких конкретных признаков прекращения российской агрессии.
Также сообщается, что администрация Трампа намерена быстро начать разработку плана мирного урегулирования, который планируется реализовать в первые месяцы его президентства, в частности, через личные переговоры с Путиным.
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