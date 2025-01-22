На какое количество миротворцев рассчитывает Украина — ответ Зеленского

По словам главы государства Владимира Зеленского, если в рамках гарантий безопасности в Украину будет введен миротворческий контингент, то он должен насчитывать не менее 200 тысяч военных.
Главные тезисы
- Зеленский поддерживает идею контингентов как части гарантий безопасности.
- В ЕС рассматривается идея размещения миротворческой миссии в Украине при поддержке французского президента Эммануэля Макрона.
- Зеленский заявил о прогрессе в этом вопросе.
Зеленский назвал необходимое количество миротворцев
С заявлением на этот счет украинский лидер выступил в Давосе на встрече с представителями Международного медиасовета.
Представители медиа поинтересовались у Владимира Зеленского, насколько многочисленными должны быть миротворческие силы, если будет принято решение об их развертывании в Украине.
Журналисты поинтересовались, может ли речь идти о 200 тысячах европейских миротворцев в случае прекращения войны.
Как развивается идея введения миротворцев
По словам главы государства, во время встреч в Брюсселе в центре внимания находилась идея размещения в Украине миротворческой миссии.
Зеленский официально подтвердил, что продолжаются консультации, в проведении которых помогает его французский коллега Эммануэль Макрон
Украинский лидер сообщил, что уже получил положительные новости.
Как оказалось, президент Франции имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами.
Стоит отметить, что пока глава государства не раскрывает формат миссии, отметив, что это "сенситивный вопрос".
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