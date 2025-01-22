На какое количество миротворцев рассчитывает Украина — ответ Зеленского
Категория
Украина
Дата публикации

На какое количество миротворцев рассчитывает Украина — ответ Зеленского

Офис Президента Украины
Зеленский
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По словам главы государства Владимира Зеленского, если в рамках гарантий безопасности в Украину будет введен миротворческий контингент, то он должен насчитывать не менее 200 тысяч военных.

Главные тезисы

  • Зеленский поддерживает идею контингентов как части гарантий безопасности.
  • В ЕС рассматривается идея размещения миротворческой миссии в Украине при поддержке французского президента Эммануэля Макрона.
  • Зеленский заявил о прогрессе в этом вопросе.

Зеленский назвал необходимое количество миротворцев

С заявлением на этот счет украинский лидер выступил в Давосе на встрече с представителями Международного медиасовета.

Представители медиа поинтересовались у Владимира Зеленского, насколько многочисленными должны быть миротворческие силы, если будет принято решение об их развертывании в Украине.

Я поддерживаю идею контингентов как части гарантий безопасности. Поскольку если у них (у россиян — ред.) полуторамиллионная армия, и если у нас будет вдвое меньше, значит, нам нужны контингенты с очень значительным количеством солдат.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Журналисты поинтересовались, может ли речь идти о 200 тысячах европейских миротворцев в случае прекращения войны.

200 тысяч — это минимум. Иначе — это ничто.

Как развивается идея введения миротворцев

По словам главы государства, во время встреч в Брюсселе в центре внимания находилась идея размещения в Украине миротворческой миссии.

Зеленский официально подтвердил, что продолжаются консультации, в проведении которых помогает его французский коллега Эммануэль Макрон

Мы проговаривали с Эммануэлем его давнюю идею. Мы поддерживаем идею (миротворческой миссии, которая означает — ред.) усиление Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер сообщил, что уже получил положительные новости.

Как оказалось, президент Франции имел контакты по этому поводу с некоторыми лидерами.

Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров, добавил Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что пока глава государства не раскрывает формат миссии, отметив, что это "сенситивный вопрос".

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