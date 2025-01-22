Силы ПВО обезвредили 95 дронов во время атаки РФ

Ночью 21-22 января страна-агрессорка Россия устроила новую массированную атаку дронов на мирные украинские города и села. Большинство из них не достигли своих целей благодаря слаженной работе ПВО.

Атака РФ на Украину 22 января — что известно

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что российские захватчики начали воздушное нападение еще в 19:00 21 января.

На этот раз враг использовал 99 ударных дронов типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов по направлениям: Чауда — ТОТ Крыма, Миллерово, Брянск, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10:00 подтверждено сбитие 65-х ударных БпЛА типа “Shahed” и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Поделиться

Кроме того, указано, что 30 российских дронов-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Фото: facebook.com/kpszsu

Командование Воздушных сил ВСУ обращает внимание на то, что в результате ночной вражеской атаки повреждены учреждения, промышленные предприятия, хозяйственные постройки, частные и многоквартирные дома в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Черкасской, Сумской и Хмельницкой областях.

Что известно о ситуации на фронте 21-22 января

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что ситуация на фронте остается сложной.

В течение 21 января между российскими оккупантами и украинскими защитниками произошло 121 боестолкновения.

Армия РФ нанесла по позициям бойцов ВСУ и населенным пунктам два ракетных удара с применением четырех ракет, а также 70 авиаударов, сбросив 90 КАБ.

Более того, враг совершил более 6 тысяч обстрелов, в том числе 151 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2899 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Гремяч, Славгород, Середина Буда, Муравьи, Бучки, Волчанские Хутора, Глушковка, Надежда, Новосергеевка, Ступочки, Майское, Дружба, Константиновка, Торецк, Новоандреевка. Поделиться

Также указано, что 21 января украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили 16 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления, четыре состава, два артиллерийских средства и еще один важный объект армии РФ.