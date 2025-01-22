Сили ППО знешкодили 95 дронів під час атаки РФ

Уночі 21-22 січня країна-агресорка Росія влаштувала нову масовану атаку дронів на мирні українські міста та села. Більшість з них не досягли своїх цілей завдяки злагодженій роботі ППО.

Атака РФ на Україну 22 січня — що відомо

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що російський загарбники розпочали повітряний напад ще о 19:00 21 січня.

Цього разу ворог використав 99 ударних дронів типу “Shahed” і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Чауда — ТОТ Криму, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 65-х ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях. Поширити

Окрім того, наголошується, що 30 російських дронів-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Фото: facebook.com/kpszsu

Командування Повітряних сил ЗСУ звертає увагу на те, що внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено установи, промислові підприємства, господарчі будівлі, приватні та багатоквартирні будинки у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Черкаській, Сумській та Хмельницькій областях.

Що відомо про ситуацію на фронті 21-22 січня

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що ситуація на фронті залишається складною.

Протягом 21 січня між російськими окупантами та українськими захисниками відбулося 121 боєзіткнення.

Армія РФ завдала по позиціях бійців ЗСУ та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням чьотирьох ракет, а також 70 авіаударів, скинувши 90 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив понад 6 тисяч обстрілів, зокрема 151 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2899 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч, Славгород, Середина Буда, Мурав’ї, Бучки, Вовчанські Хутори, Глушківка, Надія, Новосергіївка, Ступочки, Майське, Дружба, Костянтинівка, Торецьк, Новоандріївка. Поширити

Також вказано, що 21 січня українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, чотири склади, два артилерійських засоби та ще один інший важливий об’єкт армії РФ.