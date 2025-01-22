Бійці ССО знищили 21 солдата КНДР та ще 40 поранили під час боїв на Курщині

Оператори Сил спеціальних операцій ліквідували 21 та поранили 40 північнокорейських військових. Вони намагалися прорвати українські позиції в Курській області РФ.

ССО показали відбиття штурму солдатів КНДР у Курській області

Бійці 8-го полку ССО ЗСУ разом із підрозділами піхоти понад вісім годин стримували наступ північнокорейських військових, що воюють на боці Росії.

Вони застосовували стрілецьку зброю, гранатомети, а також снайперів для знищення противника.

На дев’ятій годині бою в захисників залишилася лише третина боєкомплекту, решту витратили на знищення ворога. У зв’язку з цим було прийнято рішення про ексфільтрацію — тактичне виведення групи з поля бою до безпечного місця. Поширити

За інформацією ССО, українські військові організовано залишили район бойових дій на двох бронеавтомобілях Humvee.

Втрати серед солдатів КНДР стрімко зростають

Американський Інституту вивчення війни звертає увагу на те, що північнокорейські війська, що воюють на боці армії РФ у Курській області, зазнають критично високих втрат.

Якщо Росія жодним чином не втрутиться у цей процес, то весь контингент у 12 тисяч військовослужбовців може бути вбитий або поранений до середини квітня 2025 року.

Згідно з останніми даними, війська КНДР щоденно втрачають близько 92 своїх вояк.

Український лідер Володимир Зеленський на початку січня офіційно підтвердив, що 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені.

Своїми даними також поділилася Національна розвідувальна служба Південної Кореї. Вона стверджує, що станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 були поранені.