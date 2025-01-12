Полонений солдат КНДР підтвердив значні втрати армії РФ — розвідка Південної Кореї

Розвідувальне агентство Південної Кореї підтвердило, що українські військові взяли в полон двох північнокорейських солдатів у Курській області. Раніше про це офіційно заявила українська сторона.

Зʼявилися нові деталі допиту полонених Україною солдатів КНДР

Як зазначається, 12 січня південнокорейське інформагентство з посиланням на розвідку країни підтвердило факт полону двох військовослужбовців КНДР українськими силами.

Один із полонених зізнався, що серед північнокорейських солдатів, які перебувають у Росії, зафіксовані "значні" втрати.

Ми продовжимо обмінюватися інформацією, що стосується північнокорейських полонених, у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами, — заявили в Раді національної безпеки Південної Кореї. Поширити

Українські офіційні представники зазначили, що поранення, отримані північнокорейськими військовими, не є критичними.

Українські воїни взяли в полон солдатів КНДР

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.

За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.

Український лідер висловив вдячність бійцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб.