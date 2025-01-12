Пленный солдат КНДР подтвердил значительные потери армии РФ — разведка Южной Кореи

Разведывательное агентство Южной Кореи подтвердило, что украинские военные взяли в плен двух северокорейских солдат в Курской области. Ранее об этом официально заявила украинская сторона.

Появились новые детали допроса пленных Украиной солдат КНДР

Как отмечается, 12 января южнокорейское информагентство со ссылкой на разведку страны подтвердило факт плена двух военнослужащих КНДР украинскими силами.

Один из пленных признался, что среди находящихся в России северокорейских солдат зафиксированы "значительные" потери.

Мы продолжим обмениваться информацией, касающейся северокорейских пленных, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами, заявили в Совете национальной безопасности Южной Кореи. Поделиться

Украинские официальные представители отметили, что ранения, полученные северокорейскими военными, не являются критическими.

Украинские воины взяли в плен солдат КНДР

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.

По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.

Украинский лидер выразил благодарность бойцам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек.