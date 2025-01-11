Скабеева бьется в истерике из-за взятия в плен солдатов КНДР
Категория
Мир
Дата публикации

Скабеева бьется в истерике из-за взятия в плен солдатов КНДР

Скабеева
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Источник:  online.ua

Российские пропагандисты начали реагировать на успешное взятие ВСУ в плен северокорейских солдат, воюющих за армию РФ против Украины. Так, одиозная "журналистка" Ольга Скабеева устроила истерику по этому событию.

Главные тезисы

  • Ольга Скабеева устроила истерику из-за взятия в плен солдат КНДР украинскими ВСУ на территории Курской области.
  • Российские пропагандисты пытаются отвлечь внимание общественности от агрессивных действий России и событий на Украине, комментируя произошедшее взятие в плен.
  • ВСУ успешно взяли в плен двух северокорейских солдат, сражавшихся на стороне России, что вызвало негодование и обвинения со стороны Ольги Скабеевой.
  • Скабеева оправдывает действия России, не придавая значения агрессии со стороны РФ на Украине, обвиняя же ВСУ в похищении корейских солдат.

Скабеева обвиняет ВСУ в похищении военных КНДР в Курщине

Бойцы сил обороны взяли в плен двух военнослужащих армии КНДР во время боев на территории Курской области. Российские пропагандисты заявили, что корейцев у них "украли".

На новости о первом успешном пленении северокорейцев отреагировала одиозная телеведущая канала "Россия-1" Ольга Скабеева. В частности, она заявила, что совершенно не понимает, почему и как украинская армия оказалась в Курской области и при чем здесь корейцы.

ВСУ ворвались на территорию России, воюют в Курской области — нашли там (если правда) и украли корейцев, теперь кричат: КНДР воюет с Украиной. Придурки. А что Украина делает в Курской области? И зачем ворует людей? — цинично написала Скабеева.

В то же время, пропагандистку явно не смущает, что именно российская армия первой ворвалась на территорию Украины без всякой причины и начала убивать людей, грабить их дома, уничтожать города и села.

Пленный военный КНДР

Зеленский рассказал о новом достижении бойцов ВСУ

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.

По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.

Эта задача была непростой: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства — Северной Кореи — в войне против Украины.

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