Скабєєва б'ється в істериці через взяття в полон солдатів КНДР

Російські пропагандисти почали реагувати на успішне взяття ЗСУ в полон північнокорейських солдатів, які воюють за армію РФ проти України. Так, одіозна “журналістка” Ольга Скабєєва влаштувала істерику щодо цієї події.

Скабєєва звинувачує ЗСУ у викраденні військових КНДР на Курщині

Бійці Сил оборони взяли в полон двох військовослужбовців армії КНДР під час боїв на території Курської області. Російські пропагандисти заявили, що корейців у них "вкрали".

На новини про перший успішний полон північнокорейців відреагувала одіозна телеведуча каналу "Россия-1" Ольга Скабєєва. Зокрема вона заявила, що абсолютно не розуміє, чому і як українська армія опинилася в Курській області і до чого тут корейці.

ЗСУ увірвалися на територію Росії, воюють у Курській області — знайшли там (якщо правда) і вкрали корейців, тепер кричать: “КНДР воює з Україною”. Придурки. А що Україна робить у Курській області? І навіщо краде людей? — цинічно написала Скабєєва. Поширити

Водночас пропагандистку явно не бентежить, що саме російська армія першою увірвалася на територію України без жодної причини і почала вбивати людей, грабувати їхні будинки, знищувати міста і села.

Полонений військовий КНДР

Зеленський розповів про нове досягнення бійців ЗСУ

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.

За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.