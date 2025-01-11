Скабєєва б'ється в істериці через взяття в полон солдатів КНДР

Російські пропагандисти почали реагувати на успішне взяття ЗСУ в полон північнокорейських солдатів, які воюють за армію РФ проти України. Так, одіозна “журналістка” Ольга Скабєєва влаштувала істерику щодо цієї події.
Головні тези:
- Ольга Скабєєва спровокувала істерику через взяття в полон солдатів КНДР у бою на території Курської області.
- Російські пропагандисти намагаються відвернути увагу від агресії Росії та подій в Україні шляхом коментування цієї ситуації.
- Українські ЗСУ успішно взяли в полон двох військовослужбовців армії КНДР, які воювали на боці Росії проти України.
Скабєєва звинувачує ЗСУ у викраденні військових КНДР на Курщині
Бійці Сил оборони взяли в полон двох військовослужбовців армії КНДР під час боїв на території Курської області. Російські пропагандисти заявили, що корейців у них "вкрали".
На новини про перший успішний полон північнокорейців відреагувала одіозна телеведуча каналу "Россия-1" Ольга Скабєєва. Зокрема вона заявила, що абсолютно не розуміє, чому і як українська армія опинилася в Курській області і до чого тут корейці.
Водночас пропагандистку явно не бентежить, що саме російська армія першою увірвалася на територію України без жодної причини і почала вбивати людей, грабувати їхні будинки, знищувати міста і села.
Зеленський розповів про нове досягнення бійців ЗСУ
Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.
За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.
Це завдання було непросте: зазвичай росіяни й інші військові з Північної Кореї добивають своїх поранених і роблять усе, щоб не збереглося доказів участі ще однієї держави — Північної Кореї — у війні проти України.
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