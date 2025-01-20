Полонений солдат КНДР озвучив, як РФ доставляла їх на війну проти України — відео

Солдати Північної Кореї були доставлені до Росії поромом, а потім потягом, перебуваючи в повній інформаційній ізоляції. Таким чином країна-агресорка відправляла військових на війну проти України.
Головні тези:
- Солдати КНДР були доставлені до Росії поромом та потягом, перебуваючи в ізоляції, перед початком бойових дій проти України.
- Український президент підтвердив факт участі Північної Кореї у війні й обіцяє ретельне розслідування цієї ситуації.
- Полонений солдат КНДР приголомшливо висвітлив, що не знав про війну проти України та мало відомостей про інші країни.
- Українські воїни вдалося захопити в полон солдатів КНДР на території Курської області РФ.
- Дії СБУ та військових спецпідрозділів дозволили встановити факти участі іноземних військ в конфлікті на сході України.
Зʼявилися нові деталі допиту полонених Україною солдатів КНДР
За словами президента України Володимира Зеленського, полонені солдати КНДР підтвердили, що їх тримали в ізоляції під час переміщення до Росії та підготовки до бойових дій.
Він підкреслив, що всі факти щодо участі Північної Кореї у війні будуть ретельно встановлені.
Один із північнокорейських військових розповів, що після прибуття до Росії деякі його співвітчизники проходили навчання з управління важкою технікою, проте сам він у такому навчанні не брав участі.
Полонений зазначив, що його мати не знає, де він знаходиться, адже він був розвідником і відправився на службу одразу після школи у 17 років.
Також він зізнався, що не знав про війну проти України та взагалі нічого не знав про країну. Про Південну Корею йому було відомо лише те, що там менше гір, ніж у КНДР.
Українські воїни взяли в полон солдатів КНДР
Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.
За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.
Український лідер висловив вдячність бійцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-