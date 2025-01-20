Полонений солдат КНДР озвучив, як РФ доставляла їх на війну проти України — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Полонений солдат КНДР озвучив, як РФ доставляла їх на війну проти України — відео

Володимир Зеленський
Полонений солдат КНДР озвучив, як РФ доставляла їх на війну проти України — відео
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Солдати Північної Кореї були доставлені до Росії поромом, а потім потягом, перебуваючи в повній інформаційній ізоляції. Таким чином країна-агресорка відправляла військових на війну проти України.

Головні тези:

  • Солдати КНДР були доставлені до Росії поромом та потягом, перебуваючи в ізоляції, перед початком бойових дій проти України.
  • Український президент підтвердив факт участі Північної Кореї у війні й обіцяє ретельне розслідування цієї ситуації.
  • Полонений солдат КНДР приголомшливо висвітлив, що не знав про війну проти України та мало відомостей про інші країни.
  • Українські воїни вдалося захопити в полон солдатів КНДР на території Курської області РФ.
  • Дії СБУ та військових спецпідрозділів дозволили встановити факти участі іноземних військ в конфлікті на сході України.

Зʼявилися нові деталі допиту полонених Україною солдатів КНДР

За словами президента України Володимира Зеленського, полонені солдати КНДР підтвердили, що їх тримали в ізоляції під час переміщення до Росії та підготовки до бойових дій.

Він підкреслив, що всі факти щодо участі Північної Кореї у війні будуть ретельно встановлені.

Один із північнокорейських військових розповів, що після прибуття до Росії деякі його співвітчизники проходили навчання з управління важкою технікою, проте сам він у такому навчанні не брав участі.

Полонений зазначив, що його мати не знає, де він знаходиться, адже він був розвідником і відправився на службу одразу після школи у 17 років.

Нас було понад 100 осіб, ми пливли на російському вантажному поромі. Там були лише люди, без техніки. Потім нас перевезли потягом. У вагоні було шість столів і спальні місця, загалом близько 100 осіб, — розповів солдат КНДР.

Також він зізнався, що не знав про війну проти України та взагалі нічого не знав про країну. Про Південну Корею йому було відомо лише те, що там менше гір, ніж у КНДР.

Українські воїни взяли в полон солдатів КНДР

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський 11 січня, Силам оборони України вдалося захопити в полон військових з Північної Кореї. Це сталося на території Курської області РФ.

За словами глави держави, йдеться про двох солдатів КНДР, які хоч і були поранені, але вижили, були доставлені в Київ, а зараз спілкуються зі слідчими СБУ.

Український лідер висловив вдячність бійцям тактичної групи № 84 Сил спеціальних операцій ЗСУ та нашим воїнам-десантникам, які захопили в полон цих двох осіб.

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