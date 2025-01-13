У ГУР поділилися подробицями щодо роботи з полоненими солдатами КНДР

Україна планує використати полонених північнокорейських солдатів у своїх інтересах та отримати від них інформацію, яка допоможе у війні проти окупантів.

У ГУР готувалися до роботи з полоненими солдатами КНДР

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін.

У будь-якому випадку можу сказати, що це правильний і потрібний для України й для нашої позиції інцидент, який ми використаємо у своїх інтересах. Це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати. Плюс сам факт підтвердження участі від безпосередніх учасників з території Північної Кореї — це теж дуже потрібний для нас факт.

За його словами, нині з полоненими працюють фахівці, які знають особливості Північної Кореї.

Участь військовослужбовців даної країни вже була давно відома й анонсувалася Головним управлінням розвідки. Повірте, ми готувалися. І не тільки ми, а всі відповідні служби, які залучаються до даного процесу, готувалися до таких заходів. І відповідно — абсолютно готові в тих межах, що визначені законодавством України. Поширити

Полонений солдат КНДР

Він додав, що наразі РФ використовує північнокорейських військових лише на Курщині. Інформації щодо можливої участі солдатів КНДР на території України немає.

Сам факт їхньої присутності — це вже фактор, який впливає, хай і не критично і не є визначальним, але впливає на перебіг війни. Основне їхнє завдання — це, як правило, участь у штурмових діях або в інших якихось операціях. Їх здебільшого використовують у складі частин морської піхоти, ВДВ Збройних Сил Російської Федерації. Вони передусім гарматне м’ясо. Серед них є різні фахівці, які займаються різними питаннями, але в цілому це, умовно кажучи, піхота.

Українські бійці полонили двох військових КНДР на Курщині

Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ

Про це 11 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.