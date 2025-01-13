Близько 300 солдатів КНДР загинуло у війні проти України — розвідка Південної Кореї

Щонайменше 300 північнокорейських солдатів загинули, а ще 2 700 отримали поранення під час війни проти України. Таку інформацію надала розвідка Південної Кореї.

Південнокорейська розвідка назвала кількість втрат військових КНДР

Національна розвідувальна служба (НРС) Південної Кореї поділилася цими даними під час закритого засідання парламентського комітету з розвідки. Інформацію оприлюднив представник правлячої Партії народної влади Лі Сонг Квен.

НРС зазначила, що масові втрати серед північнокорейських військових пов'язані з їхньою недостатньою підготовкою до ведення сучасної війни, зокрема з "неефективною" стрільбою по безпілотниках.

Також повідомляється, що Північна Корея змушує своїх солдатів вчиняти самогубства, щоб уникнути потрапляння в полон до українських військових.

НРС підтвердила справжність оприлюдненого Україною відео із двома полоненими північнокорейськими солдатами. За словами Лі Сонг Квена, один із них не висловив бажання повернутися до Південної Кореї.

Обидва полонені служили у Головному розвідувальному управлінні КНДР — ключовому військовому розвідувальному агентстві Північної Кореї.

Полонений солдат КНДР заявив про масштабні втрати армії РФ

12 січня розвідка Південної Кореї підтвердила, що українським воїнам вдалося взяти в полон двох північнокорейських окупантів.

Ба більше, відомо, що один із полонених визнав, що серед солдатів КНДР, що воюють на боці Росії, зафіксовані "значні" втрати.

Ми продовжимо обмінюватися інформацією, що стосується північнокорейських полонених, у тісній співпраці з українськими розвідувальними органами, — заявили в Раді національної безпеки Південної Кореї. Поширити

Як стверджує українська сторона, поранення, отримані північнокорейськими військовими, не є критичними.