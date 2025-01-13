Около 300 солдат КНДР погибли в войне против Украины — разведка Южной Кореи

По меньшей мере, 300 северокорейских солдат погибли, а еще 2 700 получили ранения во время войны против Украины. Такую информацию предоставила разведка Южной Кореи.

Южнокорейская разведка назвала количество потерь военных КНДР

Национальная разведывательная служба (НРС) Южной Кореи поделилась этими данными во время закрытого заседания парламентского комитета по разведке. Информацию обнародовал представитель правящей Партии народных властей Ли Сонг Квен.

НРС отметила, что массовые потери среди северокорейских военных связаны с их недостаточной подготовкой к ведению современной войны, в том числе с "неэффективной" стрельбой по беспилотникам.

Также сообщается, что Северная Корея заставляет своих солдат совершать самоубийства, чтобы избежать попадания в плен к украинским военным.

НРС подтвердила подлинность обнародованного Украиной видео с двумя пленными северокорейскими солдатами. По словам Ли Сонг Квена, один из них не выразил желания вернуться в Южную Корею.

Оба пленных служили в Главном разведывательном управлении КНДР — ключевом военном разведывательном агентстве Северной Кореи.

Пленный солдат КНДР заявил о масштабных потерях армии РФ

12 января разведка Южной Кореи подтвердила, что украинским воинам удалось взять в плен двух северокорейских оккупантов.

Более того, известно, что один из пленных признал, что среди воюющих на стороне России солдат КНДР зафиксированы "значительные" потери.

Мы продолжим обмениваться информацией, касающейся северокорейских пленных, в тесном сотрудничестве с украинскими разведывательными органами, заявили в Совете национальной безопасности Южной Кореи. Поделиться

Как утверждает украинская сторона, ранения, полученные северокорейскими военными, не являются критическими.