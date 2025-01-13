У ГУР поделились подробностями о работе с пленными солдатами КНДР

Украина планирует использовать пленных северокорейских солдат в своих интересах и получить информацию, которая поможет в войне против оккупантов.
Главные тезисы
- Украина планирует использовать пленных северокорейских солдат для получения информации в войне против оккупантов.
- Пленные солдаты могут стать ценным источником информации о военных операциях и тактике КНДР.
- Службы Украины готовятся к работе с пленными солдатами КНДР с учетом законодательства.
- Пленные солдаты КНДР могут использоваться в штурмовых операциях и в качестве пушечного мяса в Российских Вооруженных Силах.
- Украинские военные взяли в плен двух раненых солдат КНДР на Курщине и ведут с ними допросы в Киеве.
У ГУР готовились к работе с пленными солдатами КНДР
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Евгений Ерин.
В любом случае могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем получить от них. Плюс сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи тоже очень нужный для нас факт.
По его словам, сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.
Он добавил, что в настоящее время РФ использует северокорейских военных только на Курщине. Информация о возможном участии солдат КНДР на территории Украины отсутствует.
Сам факт их присутствия — это уже фактор, который влияет, пусть не критически и не является определяющим, но влияет на ход войны. Основная их задача — это, как правило, участие в штурмовых действиях или других каких-либо операциях. Их обычно используют в составе частей морской пехоты, ВДВ Вооруженных Сил Российской Федерации. Они, прежде всего, пушечное мясо. Среди них есть разные специалисты, которые занимаются разными вопросами, но в целом это, условно говоря, пехота.
Украинские бойцы пленили двух военных КНДР на Курщине
Силы обороны Украины взяли в плен двух военных КНДР, раненых во время боев в Курской области РФ. Северокорейцев привезли в Киев, с ними общается СБУ
Об этом 11 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
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