У ГУР поделились подробностями о работе с пленными солдатами КНДР

Украина планирует использовать пленных северокорейских солдат в своих интересах и получить информацию, которая поможет в войне против оккупантов.

У ГУР готовились к работе с пленными солдатами КНДР

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Евгений Ерин.

В любом случае могу сказать, что это правильный и нужный для Украины и нашей позиции инцидент, который мы используем в своих интересах. Это интересная и нужная информация, которую мы можем получить от них. Плюс сам факт подтверждения участия от непосредственных участников с территории Северной Кореи тоже очень нужный для нас факт.

По его словам, сейчас с пленными работают специалисты, знающие особенности Северной Кореи.

Участие военнослужащих данной страны уже было давно известно и анонсировалось Главным управлением разведки. Поверьте, мы готовились. И не только мы, а все соответствующие службы, которые вовлекаются в этот процесс, готовились к таким мерам. И соответственно абсолютно готовы в тех пределах, которые определены законодательством Украины. Поделиться

Пленный солдат КНДР

Он добавил, что в настоящее время РФ использует северокорейских военных только на Курщине. Информация о возможном участии солдат КНДР на территории Украины отсутствует.

Сам факт их присутствия — это уже фактор, который влияет, пусть не критически и не является определяющим, но влияет на ход войны. Основная их задача — это, как правило, участие в штурмовых действиях или других каких-либо операциях. Их обычно используют в составе частей морской пехоты, ВДВ Вооруженных Сил Российской Федерации. Они, прежде всего, пушечное мясо. Среди них есть разные специалисты, которые занимаются разными вопросами, но в целом это, условно говоря, пехота.

Украинские бойцы пленили двух военных КНДР на Курщине

Силы обороны Украины взяли в плен двух военных КНДР, раненых во время боев в Курской области РФ. Северокорейцев привезли в Киев, с ними общается СБУ

Об этом 11 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский.