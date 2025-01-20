Пленный солдат КНДР озвучил, как РФ доставляла их на войну против Украины — видео

Солдаты Северной Кореи были доставлены в Россию паромом, а затем поездом, находясь в полной информационной изоляции. Таким образом, страна-агрессорка отправляла военных на войну против Украины.
Главные тезисы
- Солдаты КНДР были доставлены в Россию паромом и поездом, находясь в изоляции, перед началом боевых действий против Украины.
- Украинский президент подтвердил факт участия Северной Кореи в войне и сулит тщательное расследование этой ситуации.
- Пленный солдат КНДР ошеломительно осветил, что не знал о войне против Украины и мало сведений о других странах.
- Украинские воины удалось захватить в плен солдат КНДР на территории Курской области.
- Действия СБУ и военных спецподразделений позволили установить факты участия иностранных войск в конфликте на востоке Украины.
Появились новые детали допроса пленных Украиной солдат КНДР
По словам президента Украины Владимира Зеленского, пленные солдаты КНДР подтвердили, что их держали в изоляции во время перемещения в Россию и подготовки к боевым действиям.
Он подчеркнул, что все факты по участию Северной Кореи в войне будут тщательно установлены.
Один из северокорейских военных рассказал, что по прибытии в Россию некоторые его соотечественники проходили обучение по управлению тяжелой техникой, однако сам он в таком обучении не участвовал.
Пленный отметил, что его мать не знает, где он находится, ведь он был разведчиком и отправился на службу сразу после школы в 17 лет.
Также он признался, что не знал войны против Украины и вообще ничего не знал о стране. О Южной Корее ему было известно лишь то, что там меньше гор, чем в КНДР.
Украинские воины взяли в плен солдат КНДР
Как сообщил глава государства Владимир Зеленский 11 января, Силам обороны Украины удалось захватить в плен военных из Северной Кореи. Это произошло на территории Курской области РФ.
По словам главы государства, речь идет о двух солдатах КНДР, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, а сейчас общаются со следователями СБУ.
Украинский лидер выразил благодарность бойцам тактической группы № 84 Сил специальных операций ВСУ и нашим воинам-десантникам, захватившим в плен этих двух человек.
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