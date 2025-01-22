Бойцы ССО уничтожили 21 солдат КНДР и еще 40 ранили во время боев на Курщине

ССО показали отражение штурма солдат КНДР в Курской области

Бойцы 8-го полка ССО ВСУ вместе с подразделениями пехоты свыше восьми часов сдерживали наступление воюющих на стороне России северокорейских военных.

Они применяли стрелковое оружие, гранатометы, а также снайперы для уничтожения противника.

К девяти часам боя у защитников осталась лишь треть боекомплекта, остальные потратили на уничтожение врага. В связи с этим было принято решение об эксфильтрации — тактический вывод группы из поля боя в безопасное место. Поделиться

По информации ССО, украинские военные организованно покинули район боевых действий на двух бронеавтомобилях Humvee.

Потери среди солдат КНДР стремительно растут

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что северокорейские войска, воюющие на стороне армии РФ в Курской области, несут критически высокие потери.

Если Россия никак не вмешается в этот процесс, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен до середины апреля 2025 года.

Согласно последним данным, войска КНДР ежедневно теряют около 92 своих воинов.

Украинский лидер Владимир Зеленский в начале января официально подтвердил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены.

Своими данными также поделилась Национальная разведывательная служба Южной Кореи. Она утверждает, что на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 были ранены.