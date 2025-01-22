Бойцы ССО уничтожили 21 солдат КНДР и еще 40 ранили во время боев на Курщине

Операторы Сил специальных операций ликвидировали 21 и ранили 40 северокорейских военных.
Главные тезисы
- Бойцы ССО успешно отбили штурм 21 солдата КНДР и ранили 40 вражеских военных в Курщине.
- Боевики использовали разнообразное оружие и тактику для эффективного действия против противника.
- Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации для войск КНДР на Российской стороне в результате потерь в боях.
- Украинские военные демонстрируют высокую боевую подготовку и готовность защищать территорию от агрессии.
ССО показали отражение штурма солдат КНДР в Курской области
Бойцы 8-го полка ССО ВСУ вместе с подразделениями пехоты свыше восьми часов сдерживали наступление воюющих на стороне России северокорейских военных.
Они применяли стрелковое оружие, гранатометы, а также снайперы для уничтожения противника.
По информации ССО, украинские военные организованно покинули район боевых действий на двух бронеавтомобилях Humvee.
Потери среди солдат КНДР стремительно растут
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что северокорейские войска, воюющие на стороне армии РФ в Курской области, несут критически высокие потери.
Если Россия никак не вмешается в этот процесс, весь контингент в 12 тысяч военнослужащих может быть убит или ранен до середины апреля 2025 года.
Согласно последним данным, войска КНДР ежедневно теряют около 92 своих воинов.
Украинский лидер Владимир Зеленский в начале января официально подтвердил, что 3800 военных из Северной Кореи уже были убиты или ранены.
Своими данными также поделилась Национальная разведывательная служба Южной Кореи. Она утверждает, что на 13 января 2025 года 300 северокорейцев погибли, а еще 2700 были ранены.
Согласно прогнозу команды ISW, весь контингент КНДР из 12 тысяч солдат может быть уничтожен украинскими воинами в течение следующих 12 недель.
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