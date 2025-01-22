Зеленський звернувся до українців у День Соборності — відео

22 січня глава держави Володимир Зеленський привітав український народ із Днем Соборності. Він звернув увагу на те, що у 2022 році українці обрали шлях не сварок і розбрату, а шлях спільної боротьби, щоб врятувати свою батьківщину.
Головні тези:
- Глава держави нагадує про історичне значення Акту злуки та важливість боротьби за незалежність України.
- Володимир Зеленський вказує унікальну силу українців, яка дала їм можливість вистояти після 24 лютого 2022 року.
Зеленський привітав Україну з Днем соборності
Варто зазначити, що нове відеозвернення глава держави записав на Софійській площі у Києві, де був проголошений Акт злуки.
За словами президента, наша країна — міцна і незалежна, бо єдина і соборна.
Глава держави нагадав, що саме після Акту злуки Право- та Лівобережна Україна об’єднались у єдину державу.
Попри це, розбрат і вороги — не лише зовнішні, але й внутрішні — не дали самостійній країні існувати довго.
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Як зазначив Володимир Зеленський, саме 24 лютого 2022 року українцям випало довести, наскільки "важливо берегти єдність і бути пліч-о-пліч".
Це був виклик для всього народу, однак він не злякав його.
На переконання глави держави, на Софійську площу будуть приходити усі наступні покоління українців у всі свята "під синьо-жовтим прапором і в нашій державі".
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