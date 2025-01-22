Зеленський звернувся до українців у День Соборності — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський звернувся до українців у День Соборності — відео

Володимир Зеленський
Зеленський
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22 січня глава держави Володимир Зеленський привітав український народ із Днем Соборності. Він звернув увагу на те, що у 2022 році українці обрали шлях не сварок і розбрату, а шлях спільної боротьби, щоб врятувати свою батьківщину.

Головні тези:

  • Глава держави нагадує про історичне значення Акту злуки та важливість боротьби за незалежність України.
  • Володимир Зеленський вказує унікальну силу українців, яка дала їм можливість вистояти після 24 лютого 2022 року.

Зеленський привітав Україну з Днем соборності

Варто зазначити, що нове відеозвернення глава держави записав на Софійській площі у Києві, де був проголошений Акт злуки.

За словами президента, наша країна — міцна і незалежна, бо єдина і соборна.

Ми пам’ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, День Соборності України. Я записую це звернення на Софійській площі. Історичне місце. Місце сили. Місце мудрості, яку дають нам події, що сталися тут понад сто років тому, і подальші епізоди нашої історії, які доводять: коли ми боремось, то неодмінно ми здобуваємо своє, але коли ми сваримось, тоді своє втрачаємо.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави нагадав, що саме після Акту злуки Право- та Лівобережна Україна об’єднались у єдину державу.

Попри це, розбрат і вороги — не лише зовнішні, але й внутрішні — не дали самостійній країні існувати довго.

Кілька поколінь жили під чужими прапорами, традиціями, яким наказували, як жити, як говорити, як думати, кого любити, кого ненавидіти. Ось що таке не своя державність, ось що таке втрата незалежності, — додав Зеленський.

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Як зазначив Володимир Зеленський, саме 24 лютого 2022 року українцям випало довести, наскільки "важливо берегти єдність і бути пліч-о-пліч".

Це був виклик для всього народу, однак він не злякав його.

І ми об’єднались… За покликом всередині. І разом ми змогли вистояти… У слові — "разом" — прихована сила українців. Це про те, на що здатні ми, коли ми обираємо не якісь власні амбіції, а обираємо Україну… Коли обираємо не срач, а меч. Боронити своє. Боронити своїх. Боронити всіма силами.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

На переконання глави держави, на Софійську площу будуть приходити усі наступні покоління українців у всі свята "під синьо-жовтим прапором і в нашій державі".

І ми зробимо все, аби так було. Аби було не соромно перед ними, аби вони знали, що ми не повторили помилок минулого. І Україна є. Україна єдина. Мирна. Соборна.

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