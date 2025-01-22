Зеленский обратился к украинцам в День Соборности — видео

22 января глава государства Владимир Зеленский поздравил украинский народ с Днем Соборности. Он обратил внимание на то, что в 2022 году украинцы избрали путь не ссор и раздора, а путь совместной борьбы, чтобы спасти свою родину.
Главные тезисы
- Глава государства напоминает об историческом значении Акта соединения и важности борьбы за независимость Украины.
- Владимир Зеленский указывает на уникальную силу украинцев, которая дала им возможность выстоять после 24 февраля 2022 года.
Зеленский поздравил Украину с Днем соборности
Следует отметить, что новое видеообращение глава государства записал на Софийской площади в Киеве, где был провозглашен Акт воссоединения.
По словам президента, наша страна — крепкая и независимая, потому что единая и соборная.
Глава государства напомнил, что именно после Акта соединения Право- и Левобережная Украина объединились в единое государство.
Несмотря на это, раздор и враги — не только внешние, но и внутренние — не дали самостоятельной стране существовать долго.
Полномасштабная война России стала вызовом для Украины
Как отметил Владимир Зеленский, именно 24 февраля 2022 года украинцам пришлось доказать, насколько "важно беречь единство и быть бок о бок".
Это был вызов всему народу, однако он не испугал его.
По убеждению главы государства, на Софийскую площадь будут приходить все последующие поколения украинцев во все праздники "под сине-желтым флагом и в нашем государстве".
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