Зеленский обратился к украинцам в День Соборности — видео

22 января глава государства Владимир Зеленский поздравил украинский народ с Днем Соборности. Он обратил внимание на то, что в 2022 году украинцы избрали путь не ссор и раздора, а путь совместной борьбы, чтобы спасти свою родину.

Зеленский поздравил Украину с Днем соборности

Следует отметить, что новое видеообращение глава государства записал на Софийской площади в Киеве, где был провозглашен Акт воссоединения.

По словам президента, наша страна — крепкая и независимая, потому что единая и соборная.

Мы помним это всегда, особенно в этот день, 22 января — День Соборности Украины. Я записываю это обращение на Софийской площади. Историческое место. Место силы. Место мудрости, которую дают нам события, случившиеся здесь более ста лет назад, и дальнейшие эпизоды нашей истории, которые доказывают: когда мы боремся, то непременно мы приобретаем свое, но когда мы ссоримся, тогда свое теряем. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства напомнил, что именно после Акта соединения Право- и Левобережная Украина объединились в единое государство.

Несмотря на это, раздор и враги — не только внешние, но и внутренние — не дали самостоятельной стране существовать долго.

Несколько поколений жили под чужими флагами, традициями, которым приказывали, как жить, как говорить, как думать, кого любить, кого ненавидеть. Вот что такое не своя государственность, вот что такое потеря независимости, добавил Зеленский. Поделиться

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Как отметил Владимир Зеленский, именно 24 февраля 2022 года украинцам пришлось доказать, насколько "важно беречь единство и быть бок о бок".

Это был вызов всему народу, однако он не испугал его.

И мы объединились… По зову внутри. И вместе мы смогли выстоять... В слове — "вместе" — скрытая сила украинцев. Это о том, на что способны мы, когда мы выбираем не собственные амбиции, а выбираем Украину… Когда выбираем не срач, а меч. Защищать свое. Защищать своих. Защищать всеми силами. Владимир Зеленский Президент Украины

По убеждению главы государства, на Софийскую площадь будут приходить все последующие поколения украинцев во все праздники "под сине-желтым флагом и в нашем государстве".