Готова ли Россия к масштабному прорыву на фронте — заявление НАТО
Категория
Украина
Дата публикации

Готова ли Россия к масштабному прорыву на фронте — заявление НАТО

Каволи
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Источник:  Голос Америки

Как считает командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, на сегодняшний день у страны-агрессорки РФ нет достаточно сил и ресурсов для большого прорыва на поле боя.

Главные тезисы

  • Согласно прогнозам командующего НАТО, война может продолжаться без значительных наступательных действий.
  • Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на завершение войны в 2025 году.

В НАТО оценили актуальные возможности армии РФ

Представители СМИ поинтересовались у американского генерала, как могут развиваться события на фронте в 2025 году.

По словам Каволи, он не переживает, что "Украина может внезапно проиграть".

Я не вижу потенциала для массированного прорыва (россиян — ред.). И это не политическое, а военное видение. Это связано с (ситуацией. — ред.) у обеих сторон — эффективная оборона, которую совершают украинцы, но также со сложностями для российской стороны создать значительные наступательные силы, чтобы осуществить потенциальный прорыв.

Кристофер Каволи

Кристофер Каволи

Командующий объединенными силами НАТО в Европе

Генерал также озвучил прогноз, что в течение года на поле боя не будет гораздо больше небольших наступательных действий.

Согласно данным Каволи, для страны-агрессорки РФ они действительно утомительны.

Представитель НАТО подчеркнул, что это указывает и на то, что российский диктатор Владимир Путин привлек к войне солдат КНДР.

По убеждению генерала, дальше будет наблюдаться "напряжение между желанием наступать и нехваткой живой силы со стороны россиян".

Когда может закончиться война России против Украины

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, он хотел бы завершение войны не позднее 2025 года,

Глава государства обратил внимание, что в мире все видят, что Россия уклоняется от честной дипломатии, чтобы закончить эту войну справедливо и на основе Устава ООН.

Мы нуждаемся именно в этом — восстановлении справедливого мира для Украины, и это победа для нас, и именно ради этого мы работаем.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Следует отметить, что еще 9 октября украинский лидер посетил Хорватию, где заявил, что есть шанс уже в ближайшие месяцы заложить предпосылки для того, чтобы российско-украинская война закончилась в 2025 году на приемлемых для Украины условиях.

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