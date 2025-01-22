Чи готова Росія до масштабного прориву на фронті — заява НАТО

Як вважає командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, станом на сьогодні країна-агресорка РФ не має достатньо сил та ресурсів для великого прориву на полі бою.

У НАТО оцінили актуальні можливості армії РФ

Представники ЗМІ поцікавилися в американського генерала, як можуть розвиватися події на фронті протягом 2025 року.

За словами Каволі, він не переживає, що "Україна може раптово програти".

Я не бачу потенціалу для масованого прориву (росіян. — ред.). І це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із (ситуацією. — ред.) в обох сторін — ефективна оборона, яку чинять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив. Крістофер Каволі Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі

Генерал також озвучив прогноз, що протягом року на полі бою не буде значно більше невеликих наступальних дій.

Згідно з даними Каволі, для країни-агресорки РФ вони дійсно виснажливі.

Представник НАТО наголосив, що на це вказує й те, що російський диктатор Володимир Путін залучив до війни солдатів КНДР.

На переконання генерала, далі буде спостерігатися "напруження між бажанням наступати і браком живої сили з боку росіян".

Коли може закінчитися війна Росії проти України

За словами українського лідера Володимира Зеленського, він хотів би завершення війни не пізніше 2025 року,

Глава держави звернув увагу на те, що у світі всі бачать, що Росія ухиляється від чесної дипломатії, щоб закінчити цю війну справедливо та на основі Статуту ООН.

Ми потребуємо саме цього — відновлення справедливого миру для України, і це перемога для нас, і саме заради цього ми працюємо. Володимир Зеленський Президент України

Варто зазначити, що ще 9 жовтня український лідер відвідав Хорватію, де заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах.