Чи готова Росія до масштабного прориву на фронті — заява НАТО

Як вважає командувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, станом на сьогодні країна-агресорка РФ не має достатньо сил та ресурсів для великого прориву на полі бою.
Головні тези:
- Згідно з прогнозами командувача НАТО, війна може продовжуватися без значних наступальних дій.
- Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання на завершення війни в 2025 році.
У НАТО оцінили актуальні можливості армії РФ
Представники ЗМІ поцікавилися в американського генерала, як можуть розвиватися події на фронті протягом 2025 року.
За словами Каволі, він не переживає, що "Україна може раптово програти".
Генерал також озвучив прогноз, що протягом року на полі бою не буде значно більше невеликих наступальних дій.
Згідно з даними Каволі, для країни-агресорки РФ вони дійсно виснажливі.
Представник НАТО наголосив, що на це вказує й те, що російський диктатор Володимир Путін залучив до війни солдатів КНДР.
На переконання генерала, далі буде спостерігатися "напруження між бажанням наступати і браком живої сили з боку росіян".
Коли може закінчитися війна Росії проти України
За словами українського лідера Володимира Зеленського, він хотів би завершення війни не пізніше 2025 року,
Глава держави звернув увагу на те, що у світі всі бачать, що Росія ухиляється від чесної дипломатії, щоб закінчити цю війну справедливо та на основі Статуту ООН.
Варто зазначити, що ще 9 жовтня український лідер відвідав Хорватію, де заявив, що бачить шанс вже у найближчі місяці закласти передумови для того, щоб російсько-українська війна закінчилась у 2025 році на прийнятних для України умовах.
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