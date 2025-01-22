На яку кількість миротворців розраховує Україна — відповідь Зеленського
Категорія
Україна
Дата публікації

На яку кількість миротворців розраховує Україна — відповідь Зеленського

Офіс Президента України
Зеленський

За словами глави держави Володимира Зеленського, якщо у межах гарантій безпеки в Україну буде введено миротворчий контингент, то він повинен налічувати щонайменше 200 тисяч військових.

Головні тези:

  • Зеленський підтримує ідею контингентів як частини гарантій безпеки. 
  • В ЄС розглядається ідея розміщення миротворчої місії в Україні за підтримки французького президента Еммануеля Макрона.
  • Зеленський заявив про прогрес у цьому питанні.

Зеленський назвав необхідну кількість миротворців

З заявою з цього приводу український лідер виступив у Давосі на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.

Представники медіа поцікавилися у Володимира Зеленського, наскільки чисельними мають бути миротворчі сили, якщо буде ухвалене рішення про їхнє розгортання в Україні.

Я підтримую ідею контингентів як частини гарантій безпеки. Оскільки якщо в них (у росіян. — ред.) півторамільйонна армія, і якщо у нас буде вдвічі менше, це означає, що нам потрібні контингенти з дуже значною кількістю солдатів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Журналісти поцікавилися, чи може йтися про 200 тисяч європейських миротворців у разі припинення війни.

200 тисяч — це мінімум. Інакше — це ніщо. Інакше — це щось на зразок того, як у нас була ОБСЄ, і ніхто не знав, чим вони можуть допомогти. У них просто були офіси, і це все.

Як розвивається ідея введення миротворців

За словами глави держави, під час зустрічей у Брюсселі у центрі уваги була ідея розміщення в Україні миротворчої місії.

Зеленський офіційно підтвердив, що наразі тривають консультації, у проведенні яких допомагає його французький колега Еммануель Макрон

Ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею. Ми підтримуємо ідею (миротворчої місії, яка означає — ред.) посилення України.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Український лідер повідомив, що вже отримав позитивні новини.

Як виявилося, президент Франції мав контакти щодо цього з деякими лідерами.

Ми в процесі, але я бачу, що є позитив від деяких лідерів, — додав Володимир Зеленський.

Варто зазначити, що поки глава держави не розкриває формат місії, зазначивши, що це "сенситивне питання".

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