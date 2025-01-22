На яку кількість миротворців розраховує Україна — відповідь Зеленського

За словами глави держави Володимира Зеленського, якщо у межах гарантій безпеки в Україну буде введено миротворчий контингент, то він повинен налічувати щонайменше 200 тисяч військових.
Головні тези:
- Зеленський підтримує ідею контингентів як частини гарантій безпеки.
- В ЄС розглядається ідея розміщення миротворчої місії в Україні за підтримки французького президента Еммануеля Макрона.
- Зеленський заявив про прогрес у цьому питанні.
Зеленський назвав необхідну кількість миротворців
З заявою з цього приводу український лідер виступив у Давосі на зустрічі з представниками Міжнародної медіаради.
Представники медіа поцікавилися у Володимира Зеленського, наскільки чисельними мають бути миротворчі сили, якщо буде ухвалене рішення про їхнє розгортання в Україні.
Журналісти поцікавилися, чи може йтися про 200 тисяч європейських миротворців у разі припинення війни.
Як розвивається ідея введення миротворців
За словами глави держави, під час зустрічей у Брюсселі у центрі уваги була ідея розміщення в Україні миротворчої місії.
Зеленський офіційно підтвердив, що наразі тривають консультації, у проведенні яких допомагає його французький колега Еммануель Макрон
Український лідер повідомив, що вже отримав позитивні новини.
Як виявилося, президент Франції мав контакти щодо цього з деякими лідерами.
Варто зазначити, що поки глава держави не розкриває формат місії, зазначивши, що це "сенситивне питання".
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