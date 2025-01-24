Более 120 дронов атаковали Москву и другие регионы РФ — видео масштабной "бавовны"

Еще ночью 23 января началась массированная атака дронов на страну-агрессорку Россию. В частности, под ударом оказалась столица Москва, оккупированный Крым и многие другие области.
Главные тезисы
- Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отражении атаки беспилотников силами ПВО.
- На этом фоне некоторые аэропорты вынуждены были приостановить работу.
- Пожар вспыхнул в Рязани на нефтеперерабатывающем заводе и ТЭЦ.
Атака дронов на Москву — что известно
На фоне атаки мэр Москвы Сергей Собянин начал утверждать, что силами ПВО Минобороны (РФ — ред.) в городском округе Коломна и Раменском городском округе (Москвы — ред.) отбита атака летевших на российскую столицу беспилотников.
По его словам, якобы сбиты два дрона в городском округе Подольск (Москвы — ред.).
Впоследствии также стало известно о приостановке работы московских аэропортов Домодедово и Жуковский.
После этого мэр Москвы заявил о якобы сбитых беспилотниках в Троицком административном округе Москвы и в городском округе Щелково.
Также стало известно о приостановке работы аэропорта "Внуково".
"Бавовна" в России 24 января — что известно
В сети очевидцы публикуют видео масштабного пожара в Рязани, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании.
Кроме того, под удар попала Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах можно увидеть сразу два пожара неподалеку друг от друга.
Что интересно, глава Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не стал уточнять, был ли НПЗ целью нападения и какая там сейчас ситуация.
То, что дроны атаковали большое количество российских областей, подтверждает Минобороны РФ.
Как утверждает ведомство, речь идет о 121 беспилотнике.
В России традиционно лгут, что всех их удалось перехватить и уничтожить, в частности:
37 — над территорией Брянской области,
20 — над территорией Рязанской области,
17 — над территорией Курской области,
17 — над территорией Саратовской области,
7 — над территорией Ростовской области,
6 — над территорией Московской области,
6 — над территорией Белгородской области,
3 — над территорией Воронежской области,
2 — над территорией Тульской области,
2 — над территорией Орловской области,
2 — над территорией Липецкой области,
один — над оккупированным Крымом,
один — над Москвой.
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