Более 120 дронов атаковали Москву и другие регионы РФ — видео масштабной "бавовны"

Еще ночью 23 января началась массированная атака дронов на страну-агрессорку Россию. В частности, под ударом оказалась столица Москва, оккупированный Крым и многие другие области.

Атака дронов на Москву — что известно

На фоне атаки мэр Москвы Сергей Собянин начал утверждать, что силами ПВО Минобороны (РФ — ред.) в городском округе Коломна и Раменском городском округе (Москвы — ред.) отбита атака летевших на российскую столицу беспилотников.

По его словам, якобы сбиты два дрона в городском округе Подольск (Москвы — ред.).

Впоследствии также стало известно о приостановке работы московских аэропортов Домодедово и Жуковский.

Фото: скриншот

После этого мэр Москвы заявил о якобы сбитых беспилотниках в Троицком административном округе Москвы и в городском округе Щелково.

Также стало известно о приостановке работы аэропорта "Внуково".

"Бавовна" в России 24 января — что известно

В сети очевидцы публикуют видео масштабного пожара в Рязани, вероятно, на местном нефтеперерабатывающем заводе Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Кроме того, под удар попала Ново-Рязанская ТЭЦ. На кадрах можно увидеть сразу два пожара неподалеку друг от друга.

В начале января московский суд приказал “Яндексу” скрыть карты и фотографии этого предприятия из-за угрозы атак украинских беспилотников. Завод Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК) входит в состав "Роснефти". Поделиться

Что интересно, глава Рязанской области Павел Малков подтвердил факт воздушной атаки на город, но не стал уточнять, был ли НПЗ целью нападения и какая там сейчас ситуация.

То, что дроны атаковали большое количество российских областей, подтверждает Минобороны РФ.

Как утверждает ведомство, речь идет о 121 беспилотнике.

В России традиционно лгут, что всех их удалось перехватить и уничтожить, в частности: