Понад 120 дронів атакували Москву та інші регіони РФ — відео масштабної "бавовни"

Ще уночі 23 січня розпочалася масована атака дронів на країну-агресорку Росію. Зокрема під ударом опиналася столиця Москва, окупований Крим та багато інших областей.

Атака дронів на Москву — перші подробиці

На тлі атаки мер Москви Сергій Собянін почав стверджувати, що силами ППО Міноборони (РФ — ред.) в міському окрузі Коломна і Раменському міському окрузі (Москви — ред.) відбито атаку безпілотників, що летіли на російську столиці.

За його словами, нібито збиті два дрони в міському окрузі Подольськ (Москви — ред.).

Згодом також стало відомо про призупинення роботи московських аеропортів "Домодєдово" і "Жуковський".

Фото: скриншот

Після цього мер Москви заявив про нібито збиті безпілотникі у Троїцькому адміністративному окрузі Москви і в міському окрузі Щолково.

Також стало відомо про призупинення роботи аеропорту "Внуково".

“Бавовна” у Росії 24 січня — що відомо

У мережі очевидці публікують відео масштабної пожежі у Рязані — ймовірно, на місцевому нафтопереробному заводі — Рязанській нафтопереробній компанії.

Окрім того, під удар потрапила Ново-Рязанська ТЕЦ. На кадрах можна побачити одразу дві пожежі неподалік одна від одної.

На початку січня московський суд наказав “Яндексу” приховати карти та фотографії цього підприємства через загрозу атак українських безпілотників. Завод Рязанської нафтопереробної компанії (РНПК) входить до складу "Роснефти". Поширити

Що цікаво, очільник Рязанської області Павло Малков підтвердив факт повітряної атаки на місто, але не став уточнювати, чи НПЗ був метою нападу і яка там зараз ситуація.

Те, що дрони атакували велику кількість російських областей, підтверджує Міноборони РФ.

Як стверджує відомство, йдеться про 121 безпілотник.

У Росії традиційно брешуть, що всіх їх вдалося перехопити і знищити, зокрема: