Атака російських дронів на Київщину — загинули 3 людини

Уночі 24 січня країна-агресорка Росія розпочала нову атаку дронів на Україну. Згідно з останніми даними, у Київській області загинули троє цивільних.
Головні тези:
- Внаслідок атаки було пошкоджено приватні та житлові будинки, а також спалахнули пожежі.
- Рятувальники та поліція активно працюють на місцях подій, евакуюючи мешканців та надаючи допомогу постраждалим.
Атака РФ на Київщину 24 січня — що відомо про жертв
Як повідомив виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник, першого загиблого виявили рятувальники, які намагалися приборкати пожежу в приватному будинку.
Вогонь спалахнув внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.
О 7:35 поліція, а також ДСНС України офіційно заявили вже про 3 загиблих на Київщині.
Що відомо про інші наслідки атаки дронів
На місці, де пошкоджена багатоповерхівка, чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років — гостру реакцію на стрес.
Окрім того, наголошується, що на Фастівщині росіяни пошкодили 10-поверховий будинок — там зафіксовані руйнування на 6-7 поверхах.
ДСНС звертає увагу на те, що загалом рятувальники евакуювали 150 мешканців.
Також їм вдалося врятувати травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го, а також виявили загиблого чоловіка 1988 р.н.
У Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок — там спалахнула пожежа.
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