Атака російських дронів на Київщину — загинули 3 людини

Уночі 24 січня країна-агресорка Росія розпочала нову атаку дронів на Україну. Згідно з останніми даними, у Київській області загинули троє цивільних.

Атака РФ на Київщину 24 січня — що відомо про жертв

Як повідомив виконуючий обов’язки голови Київської ОВА Микола Калашник, першого загиблого виявили рятувальники, які намагалися приборкати пожежу в приватному будинку.

Вогонь спалахнув внаслідок падіння уламків збитої цілі. Наразі загоряння ліквідовано.

Другий загиблий — 36-річний чоловік в іншому населеному пункті, де пошкоджено житловий 10-поверховий будинок. Поширити

О 7:35 поліція, а також ДСНС України офіційно заявили вже про 3 загиблих на Київщині.

У Броварах уламки БПЛА зруйнували житловий будинок. Внаслідок чого загинуло подружжя: чоловік 1966 р.н., та його дружина 1965 р.н, — повідомляє ДСНС. Поширити

Що відомо про інші наслідки атаки дронів

На місці, де пошкоджена багатоповерхівка, чоловік 26 років отримав поверхневі опіки верхніх дихальних шляхів. Жінка 38 років — гостру реакцію на стрес.

Пожежу ліквідовано. Наразі поблизу із пошкодженою багатоповерхівкою у школі працює пункт незламності для мешканців. На місці також організовано намет із водою та гарячими напоями, — написав Калашник. Поширити

Окрім того, наголошується, що на Фастівщині росіяни пошкодили 10-поверховий будинок — там зафіксовані руйнування на 6-7 поверхах.

ДСНС звертає увагу на те, що загалом рятувальники евакуювали 150 мешканців.

Також їм вдалося врятувати травмованого чоловіка з 6-го поверху та заблоковану жінку з 9-го, а також виявили загиблого чоловіка 1988 р.н.