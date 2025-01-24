Атака российских дронов на Киевщину — погибли 3 человека
Категория
Украина
Дата публикации

Атака российских дронов на Киевщину — погибли 3 человека

ДСНС Украины
Атака РФ на Киевщину 24 января - что известно о жертвах
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Ночью 24 января страна-агрессорка Россия начала новую атаку дронов на Украину. Согласно последним данным, в Киевской области погибли трое гражданских.

Главные тезисы

  • В результате атаки были повреждены частные и жилые дома, а также вспыхнули пожары.
  • Спасатели и полиция активно работают на местах происшествия, эвакуируя жителей и оказывая помощь пострадавшим.

Атака РФ на Киевщину 24 января — что известно о жертвах

Как сообщил исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Николай Калашник, первого погибшего обнаружили спасатели, которые пытались потушить пожар в частном доме.

Огонь вспыхнул в результате падения обломков сбитой цели. В настоящее время возгорание ликвидировано.

Второй погибший — 36-летний мужчина в другом населенном пункте, где поврежден жилой 10-этажный дом.

В 7:35 полиция, а также ГСЧС Украины официально заявили уже о 3 погибших в Киевской области.

В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом. В результате чего погибли супруги: муж 1966 г.р., и его жена 1965 г.р., — сообщает ГСЧС.

Что известно о других последствиях атаки дронов

На месте, где повреждена многоэтажка, мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет — острую реакцию на стресс.

Пожар ликвидирован. Поблизости с поврежденной многоэтажкой в школе работает пункт несокрушимости для жителей. На месте также организована палатка с водой и горячими напитками, — написал Калашник.

Кроме того, указано, что в Фастовском районе россияне повредили 10-этажный дом — там зафиксированы разрушения на 6-7 этажах.

ГСЧС обращает внимание на то, что в целом спасатели эвакуировали 150 жителей.

Также им удалось спасти травмированного мужчину с 6-го этажа и заблокированную женщину с 9-го, а также обнаружили погибшего мужчину 1988 г.р.

В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом — там вспыхнул пожар.

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