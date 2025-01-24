Атака российских дронов на Киевщину — погибли 3 человека

Ночью 24 января страна-агрессорка Россия начала новую атаку дронов на Украину. Согласно последним данным, в Киевской области погибли трое гражданских.
Главные тезисы
- В результате атаки были повреждены частные и жилые дома, а также вспыхнули пожары.
- Спасатели и полиция активно работают на местах происшествия, эвакуируя жителей и оказывая помощь пострадавшим.
Атака РФ на Киевщину 24 января — что известно о жертвах
Как сообщил исполняющий обязанности главы Киевской ОВА Николай Калашник, первого погибшего обнаружили спасатели, которые пытались потушить пожар в частном доме.
Огонь вспыхнул в результате падения обломков сбитой цели. В настоящее время возгорание ликвидировано.
В 7:35 полиция, а также ГСЧС Украины официально заявили уже о 3 погибших в Киевской области.
Что известно о других последствиях атаки дронов
На месте, где повреждена многоэтажка, мужчина 26 лет получил поверхностные ожоги верхних дыхательных путей. Женщина 38 лет — острую реакцию на стресс.
Кроме того, указано, что в Фастовском районе россияне повредили 10-этажный дом — там зафиксированы разрушения на 6-7 этажах.
ГСЧС обращает внимание на то, что в целом спасатели эвакуировали 150 жителей.
Также им удалось спасти травмированного мужчину с 6-го этажа и заблокированную женщину с 9-го, а также обнаружили погибшего мужчину 1988 г.р.
В Броварах обломки БПЛА разрушили жилой дом — там вспыхнул пожар.
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