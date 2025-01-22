Трамп поручил спецпосланнику Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней

Президент США Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине и России Киту Келлогу завершить войну в Украине в течение ста дней. Однако, по данным издания, в реальность такого сценария верят немного.

Что известно о плане Трампа по окончании войны РФ против Украины

Издание отмечает, что назначение Келлога специальным посланником является начальным этапом мирных переговоров, которые Трамп планирует контролировать лично.

Однако достичь соглашения с российским президентом Владимиром Путиным может быть гораздо сложнее, чем обещал Трамп во время избирательной кампании.

По информации WSJ, Россия пока не проявила интереса к сотрудничеству с Келлогом. В то же время в Кремле предполагается, что потенциальное понимание между Трампом и Путиным могло бы способствовать улучшению отношений между США и РФ в случае переизбрания Трампа. На данный момент никакого личного разговора между ними не состоялось, но они выразили намерение пообщаться в ближайшее время.

Бывший советник по национальной безопасности США Джон Болтон выразил опасение, что на переговорах Трамп может вынудить Киев пойти на уступки, которые принесут пользу Москве.

Он отметил, что Путин хорошо знает, как влиять на Трампа, а Келлог вряд ли сможет этому помешать.

Келлог будет просто выполнять указания Трампа. Возможно, он будет пытаться протестовать, но был избран не за свою независимость в суждениях, — подчеркнул Болтон. Поделиться

Бывшие коллеги Келлога объясняют, что его назначение связано с разработанным мирным планом, в котором он критиковал администрацию Байдена за затягивание военной помощи Украине, одновременно обвиняя ее в провоцировании России через поддержку вступления Украины в НАТО.

Основные положения плана Келлога по завершению войны

Этот план был обнародован аналитическим центром America First Policy Institute, поддерживающим политику Трампа. В документе предлагалось добиться прекращения огня и урегулирования конфликта путем совмещения дипломатических рычагов влияния на Украину и Россию.

Основные положения плана Келлога включают в себя:

Отсрочка вступления Украины в НАТО.

Ослабление санкций против России в обмен на мирное соглашение.

Прекращение военной помощи Киеву, если украинские власти не согласятся на переговоры.

В WSJ отметили, что в Кремле был воспринят этот план со скептицизмом, считая его маловероятным для реализации.

В то же время эксперт Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс отметил серьезность Келлога как аналитика, который может влиять на принятие решений по Украине в администрации Трампа. Однако он предостерег, что критика Кремля по Келлогу и его предложениям усложняет перспективы достижения любого соглашения.