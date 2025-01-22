Трамп доручив спецпосланцю Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів

Президент США Дональд Трамп доручив спецпредставнику з питань України та Росії Кіту Келлогу завершити війну в Україні протягом ста днів. Однак за даними видання, у реальність такого сценарію вірять небагато.

Що відомо про план Трампа щодо закінчення війни РФ проти України

Видання зазначає, що призначення Келлога спеціальним посланцем є лише початковим етапом мирних переговорів, які Трамп планує контролювати особисто.

Проте досягти угоди з російським президентом Володимиром Путіним може бути значно складніше, ніж обіцяв Трамп під час виборчої кампанії.

За інформацією WSJ, Росія поки що не виявила зацікавленості у співпраці з Келлогом. Водночас у Кремлі припускають, що потенційне порозуміння між Трампом і Путіним могло б сприяти покращенню відносин між США та РФ у разі переобрання Трампа. На даний момент жодної особистої розмови між ними не відбулося, але вони висловили намір поспілкуватися найближчим часом.

Колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон висловив побоювання, що на переговорах Трамп може змусити Київ піти на поступки, які будуть на користь Москві.

Він зазначив, що Путін добре знає, як впливати на Трампа, а Келлог навряд чи зможе цьому завадити.

Келлог просто виконуватиме вказівки Трампа. Можливо, він намагатиметься протестувати, але був обраний не за свою незалежність у судженнях, — наголосив Болтон. Поширити

Колишні колеги Келлога пояснюють, що його призначення пов'язане з розробленим ним мирним планом, у якому він критикував адміністрацію Байдена за затягування військової допомоги Україні, одночасно звинувачуючи її у провокуванні Росії через підтримку вступу України до НАТО.

Основні положення плану Келлога щодо завершення війни

Цей план було оприлюднено аналітичним центром America First Policy Institute, що підтримує політику Трампа. У документі пропонувалося домогтися припинення вогню та врегулювання конфлікту шляхом поєднання дипломатичних важелів впливу на Україну та Росію.

Основні положення плану Келлога включають:

Відтермінування вступу України до НАТО.

Послаблення санкцій проти Росії в обмін на мирну угоду.

Припинення військової допомоги Києву, якщо українська влада не погодиться на переговори.

У WSJ зазначили, що в Кремлі сприйняли цей план зі скептицизмом, вважаючи його малоймовірним для реалізації.

Водночас експерт Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс відзначив серйозність Келлога як аналітика, який може впливати на ухвалення рішень щодо України в адміністрації Трампа. Однак він застеріг, що критика Кремля щодо Келлога та його пропозицій ускладнює перспективи досягнення будь-якої угоди.