"Зеленський – не ангел". Трамп цинічно дорікнув президенту України

Новий президент США Дональд Трамп почав безпідставно стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський якимось чином міг не допустити початок повномасштабної війни Росії проти України.

Трамп знову звинувачує жертву, а не агресора

Він (Зеленський — ред.) не повинен був допустити цієї війни (яку розпочала Росія повномасштабним вторгненням в Україну — ред.). Зеленський — не ангел. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер звернув увагу на те, що Україні доводиться воювати з набагато більшим та потужнішим суб'єктом — країною-агресоркою Росією.

Він (Зеленський — ред.) не повинен був цього робити, тому що ми могли б укласти угоду. Поширити

Однак про яку саме угоду йдеться Дональд Трамп не пояснив.

Як відомо, домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним після його вторгнення 24 лютого 2022 року було фактично неможливо.

Головна причина полягала в тому, що він вимагав капітуляції України.

Що цікаво, цей момент новий президент США жодним чином не прокоментував.

Трамп закликав Путіна укласти "угоду" для завершення війни

Нова гучна заява президента США була оприлюднена 22 січня — фактично вона буле ультиматумом.

Дональд Трамп запевнив, що "не хоче нашкодити Росії", "любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним".

З огляду на все це, я збираюся зробити Росії, чия економіка зазнає краху, і Путіну дуже велику ПОСЛУГУ. Домовтеся зараз і припиніть цю безглузду війну! ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ. Дональд Трамп Президент США

За словами американського лідера, якщо "найближчим часом" не буде укладено "угоди" про припинення війни, в нього не буде "іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".