"Зеленський – не ангел". Трамп цинічно дорікнув президенту України

Новий президент США Дональд Трамп почав безпідставно стверджувати, що український лідер Володимир Зеленський якимось чином міг не допустити початок повномасштабної війни Росії проти України.
Головні тези:
- Трамп цинічно дорікнув Зеленському за відсутність угоди з Путіним для припинення війни.
- Що важливо розуміти, Путін завжди вимагав капітуляції України, тому Зеленський не міг укласти з ним жодної домовленості.
- Трамп погрожує накласти високі податки та санкції на Росію, якщо диктатор не зупинить війну.
Трамп знову звинувачує жертву, а не агресора
На цьому тлі американський лідер звернув увагу на те, що Україні доводиться воювати з набагато більшим та потужнішим суб'єктом — країною-агресоркою Росією.
Однак про яку саме угоду йдеться Дональд Трамп не пояснив.
Як відомо, домовитися з російським диктатором Володимиром Путіним після його вторгнення 24 лютого 2022 року було фактично неможливо.
Головна причина полягала в тому, що він вимагав капітуляції України.
Що цікаво, цей момент новий президент США жодним чином не прокоментував.
Трамп закликав Путіна укласти "угоду" для завершення війни
Нова гучна заява президента США була оприлюднена 22 січня — фактично вона буле ультиматумом.
Дональд Трамп запевнив, що "не хоче нашкодити Росії", "любить російський народ і завжди мав дуже добрі стосунки з Путіним".
За словами американського лідера, якщо "найближчим часом" не буде укладено "угоди" про припинення війни, в нього не буде "іншого вибору, окрім як накласти високі податки, тарифи і санкції на все, що Росія продає Сполученим Штатам та іншим країнам, яких це стосується".
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