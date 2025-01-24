Украла проект. Трамп озвучил официальные обвинения России
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Политика
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Украла проект. Трамп озвучил официальные обвинения России

Трамп
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Источник:  Fox News

Американский лидер Дональд Трамп публично заявил, что страна-агрессорка Россия украла план создания гиперзвуковых ракет.

Главные тезисы

  • Россия украла много технологий у США, в том числе проект гиперзвукового оружия.
  • Об этом было известно еще шесть лет назад.
  • Трамп подчеркнул, что у США все равно будут сверхгиперзвуковые ракеты, лучше чем у РФ.

Трамп обвинил Россию в воровстве

По его словам, это произошло еще во время правления администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Россия украла проект, они получили его от нас… Какой-то плохой человек дал им проект.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На этом фоне американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов все равно будут сверхгиперзвуковые ракеты, "даже на шаг лучше" российских.

По словам Дональда Трамп, они будут запущены в скором времени.

Что важно понимать, глава Белого дома обвинял Россию в воровстве и раньше. Так, 2 года назад он заявил, что Москва украла планы "супер-пупер ракет".

Кремль тогда ответил на эти заявления, заявив, что "у нас есть собственная ракета, отличная ракета".

Россия украла многие технологии у США

С заявлением на этот счет еще в 2019 году выступил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Он официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ украла многие технологии у США, в том числе и для создания гиперзвукового оружия.

Что-то здесь явно пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные с американских технологий.

Джон Болтон

Джон Болтон

Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности

Как предупредил Джон Болтон, эти возможности России и вероятность того, что другие страны получат такие технологии, остаются проблемой для Штатов и их партнеров.

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