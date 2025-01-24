Трамп обвинил Россию в воровстве

По его словам, это произошло еще во время правления администрации бывшего президента США Барака Обамы.

Россия украла проект, они получили его от нас… Какой-то плохой человек дал им проект. Дональд Трамп Президент США

На этом фоне американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов все равно будут сверхгиперзвуковые ракеты, "даже на шаг лучше" российских.

По словам Дональда Трамп, они будут запущены в скором времени.

Что важно понимать, глава Белого дома обвинял Россию в воровстве и раньше. Так, 2 года назад он заявил, что Москва украла планы "супер-пупер ракет".

Кремль тогда ответил на эти заявления, заявив, что "у нас есть собственная ракета, отличная ракета".

Россия украла многие технологии у США

С заявлением на этот счет еще в 2019 году выступил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Он официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ украла многие технологии у США, в том числе и для создания гиперзвукового оружия.

Что-то здесь явно пошло не так, но это демонстрирует, что, хотя по экономике Россия сравнима с Нидерландами, она все еще тратит достаточно на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создать новые виды средств доставки, ракеты гиперзвуковым блоком, гиперзвуковые ракеты, во многом украденные с американских технологий. Джон Болтон Экс-советник Дональда Трампа по национальной безопасности

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN — Voice of America (@VOANews) August 14, 2019

Как предупредил Джон Болтон, эти возможности России и вероятность того, что другие страны получат такие технологии, остаются проблемой для Штатов и их партнеров.