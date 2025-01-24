Украла проект. Трамп озвучил официальные обвинения России

Американский лидер Дональд Трамп публично заявил, что страна-агрессорка Россия украла план создания гиперзвуковых ракет.
Главные тезисы
- Россия украла много технологий у США, в том числе проект гиперзвукового оружия.
- Об этом было известно еще шесть лет назад.
- Трамп подчеркнул, что у США все равно будут сверхгиперзвуковые ракеты, лучше чем у РФ.
Трамп обвинил Россию в воровстве
По его словам, это произошло еще во время правления администрации бывшего президента США Барака Обамы.
На этом фоне американский лидер подчеркнул, что у Соединенных Штатов все равно будут сверхгиперзвуковые ракеты, "даже на шаг лучше" российских.
По словам Дональда Трамп, они будут запущены в скором времени.
Что важно понимать, глава Белого дома обвинял Россию в воровстве и раньше. Так, 2 года назад он заявил, что Москва украла планы "супер-пупер ракет".
Кремль тогда ответил на эти заявления, заявив, что "у нас есть собственная ракета, отличная ракета".
Россия украла многие технологии у США
С заявлением на этот счет еще в 2019 году выступил советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.
Он официально подтвердил, что страна-агрессорка РФ украла многие технологии у США, в том числе и для создания гиперзвукового оружия.
Как предупредил Джон Болтон, эти возможности России и вероятность того, что другие страны получат такие технологии, остаются проблемой для Штатов и их партнеров.
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