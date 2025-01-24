Трамп звинуватив Росію у крадіжці

За його словами, це сталося ще за часів правління адміністрації колишнього президента США Барака Обами.

Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас… Якась погана людина дала їм проєкт. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі американський лідер наголосив, що Сполучені Штати все одно матимуть надгіперзвукові ракети, "що навіть на крок краще".

За словами Дональда Трамп, вони будуть запущені уже незабаром.

Що важливо розуміти, очільник Білого дому звинувачував Росію в крадіжці й раніше. Так, 2 роки тому він заявив, що Москва вкрала плани щодо "супер-пупер ракет".

Кремль тоді відповів на ці заяви, заявивши, що "у нас є власна ракета, чудова ракета".

Росія вкрала багато технологій у США

З заявою з цього приводу ще в 2019 році виступив радник американського президента з питань національної безпеки Джон Болтон.

Він офіційно підтвердив, що країна-агресорка РФ вкрала багато технологій у США, зокрема й для створення гіперзвукової зброї.

Щось тут явно пішло не так, але це демонструє, що, хоча по економіці Росія порівнювана з Нідерландами, вона все ще витрачає достатньо на оборону, щоб не тільки модернізувати свій ядерний арсенал, але і створити нові види засобів доставки, ракети гіперзвуковим блоком, гіперзвукові ракети, багато в чому вкрадені з американських технологій Джон Болтон Ексрадник Дональда Трампа з питань національної безпеки

Bolton on Russia's nuclear capability. @VOA Contributor @Greta Van Susteren interviews National Security Adviser John Bolton in which they discussed Russia's technological advances to develop their nuclear weapons. pic.twitter.com/Dm9fLE6uaN — Voice of America (@VOANews) August 14, 2019

Як попередив Джон Болтон, ці можливості Росії і ймовірність того, що інші країни теж отримають такі технології, залишаються проблемою для Штатів і їхніх партнерів.