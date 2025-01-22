У Росії відбулося обвальне падіння експортних доходів

Центробанк Росії офіційно підтвердив, що економіка країни-агресорки наприкінці 2024 року зіткнулася з обвальним падінням експортних доходів. Головна причина — потужні західні санкції.
Головні тези:
- У грудні експортери вивезли товарів на суму 31,3 млрд доларів, що призвело до зниження виторгу на 19% у річному вираженні.
- Внаслідок падіння експортних доходів російська економіка зазнала серйозний удар, що призвело до різкого скорочення торгового профіциту.
Нові проблеми РФ на економічному фронті
Що важливо розуміти, минулого місяця експортери вивезли за кордон товарів на суму 31,3 млрд доларів.
На цьому тлі їхній виторг обвалився на 19% у річному вираженні.
Центробанк РФ повідомляє, що зі цієї суми 25,7 млрд доларів пішло з країни на оплату імпорту.
Внаслідок цього чистий приплив від зовнішньої торгівлі (профіцит торгового балансу) стиснувся до 5,6 млрд дол — найнижчого показника за останні 5 років.
За словами економістів, якщо врахувати експорт та імпорт послуг, то в грудні 2024 року російська економіка в грудні заробила лише 2 млрд дол торгового профіциту — фактично це мізер.
Останній санкційний удар Байдена по РФ виявився найпотужнішим
10 січня 2025 року адміністрація колишнього президента США Джо Байдена офіційно оголосила про запровадження найбільшого в історії пакету санкцій проти російського енергетичного сектора.
Ексочільник Білого дому мав на меті суттєво послабити здатність диктатора Володимира Путіна фінансувати війну проти України, зменшивши доходи від експорту нафти.
За словами аналітиків, нові обмеження дійсно шокують своїми масштабами та потенційним ефектом.
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