Поплічник Орбана публічно послав Трампа — відео

У 2024 році угорський лідер Віктор Орбан оголосив про створення нового ультраправого блоку в Європарламенті, який отримав назву "Патріоти за Європу". Один з його членів — данський євродепутат Андерс Вістісен — неочікувано для всіх наважився принизити нового президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Андерс Вістісен кинув виклик Дональду Трампу, щоб захистити Гренландію.
- Віктор Орбан може втратити політичну підтримку президента США через цю гучну заяву.
Данський євродепутат різко відповів на заяви Трампа
Андерс Вістісен у грубій формі звернувся до американського лідера на тлі його претензій на Гренландію.
Під час засідання Європарламенту соратник Віктора Орбана вирішив висловити свою позицію з цього приводу.
Що важливо розуміти, сам Віктор Орбан є близьким соратником Дональда Трампа, тому заява Андерса Вістісена може стати ударом по їхній політичній “дружбі”.
Навіщо Трампу Гренландія
Новий очільник Білого дому Дональд Трамп відмовився відкинути сценарій застосування військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу.
Ба більше, американський лідер почав стверджувати, що ці території необхідні Штатам "для економічної безпеки".
Що також важливо розуміти, Дональд Трампа багато разів вимагав від Панами відновити право власності США на канал — один із найважливіших для міжнародної морської торгівлі, який вони остаточно передали місцевій владі у 1999 році.
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