Росія заявила про "вікно можливостей" після повернення Трампа

У команді скандального російського дипломата Сергія Лаврова почали стверджувати, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім Кремль побачив, що є "невелике вікно можливостей" для домовленостей.
Головні тези:
- Команда російського диктатора Володимира Путіна розмірковує про відновлення відносин з адміністрацією Дональда Трампа.
- У Кремлі також поскаржилися на “розбірки” в США.
- Трамп допустив посилення санкцій проти РФ у разі відмови Путіна від мирних переговорів.
У Кремлі прокоментували плани Трампа
З заявою з цього приводу виступив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.
Як стверджує російський дипломат, станом на сьогодні "важливо розуміти, з чим і з ким доведеться мати справ”.
Команда російського диктатора Володимира Путіна не приховує, що планує вибудовувати відносини з адміністрацією Дональд Трампа.
Окрім того, Рябков додав, що Кремль спостерігає за посилення “внутрішньоамериканських непорозумінь і розборок”.
Трамп допустив посилення санкцій проти РФ
Представники ЗМІ запитали у Дональда Трампа, чи запровадить він додаткові санкції проти Москва, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів для завершення війни.
Він також додав, що поки тривають переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.
Окрім того, лідер республіканців вкотре звинуватив у всьому Євросоюз.
Як вважає Трамп, офіційний Брюссель витрачає недостатньо коштів на захист України.
За словами американського лідера, він "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-