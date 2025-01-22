Росія заявила про "вікно можливостей" після повернення Трампа

У команді скандального російського дипломата Сергія Лаврова почали стверджувати, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім Кремль побачив, що є "невелике вікно можливостей" для домовленостей.

У Кремлі прокоментували плани Трампа

З заявою з цього приводу виступив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому (Джо Байдена — ред.), на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей. Сергій Рябков Заступник глави МЗС РФ

Як стверджує російський дипломат, станом на сьогодні "важливо розуміти, з чим і з ким доведеться мати справ”.

Команда російського диктатора Володимира Путіна не приховує, що планує вибудовувати відносини з адміністрацією Дональд Трампа.

Окрім того, Рябков додав, що Кремль спостерігає за посилення “внутрішньоамериканських непорозумінь і розборок”.

Як ця ситуація вплине на контури зовнішньополітичного курсу США, теж питання, що потребує пильної уваги, — заявив представник МЗС Росії. Поширити

Трамп допустив посилення санкцій проти РФ

Представники ЗМІ запитали у Дональда Трампа, чи запровадить він додаткові санкції проти Москва, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів для завершення війни.

Схоже на те (Sounds likely — ред.), — відповів на це Дональд Трамп. Поширити

Він також додав, що поки тривають переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми подивимося, що і як буде відбуватися. Дональд Трамп Президент США

Окрім того, лідер республіканців вкотре звинуватив у всьому Євросоюз.

Як вважає Трамп, офіційний Брюссель витрачає недостатньо коштів на захист України.

За словами американського лідера, він "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну.