Росія заявила про "вікно можливостей" після повернення Трампа
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Росія заявила про "вікно можливостей" після повернення Трампа

Трамп
Джерело:  online.ua

У команді скандального російського дипломата Сергія Лаврова почали стверджувати, що після повернення Дональда Трампа у Білий дім Кремль побачив, що є "невелике вікно можливостей" для домовленостей. 

Головні тези:

  • Команда російського диктатора Володимира Путіна розмірковує про відновлення відносин з адміністрацією Дональда Трампа.
  • У Кремлі також поскаржилися на “розбірки” в США.
  • Трамп допустив посилення санкцій проти РФ у разі відмови Путіна від мирних переговорів.

У Кремлі прокоментували плани Трампа

З заявою з цього приводу виступив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков.

Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому (Джо Байдена — ред.), на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей.

Сергій Рябков

Сергій Рябков

Заступник глави МЗС РФ

Як стверджує російський дипломат, станом на сьогодні "важливо розуміти, з чим і з ким доведеться мати справ”.

Команда російського диктатора Володимира Путіна не приховує, що планує вибудовувати відносини з адміністрацією Дональд Трампа.

Окрім того, Рябков додав, що Кремль спостерігає за посилення “внутрішньоамериканських непорозумінь і розборок”.

Як ця ситуація вплине на контури зовнішньополітичного курсу США, теж питання, що потребує пильної уваги, — заявив представник МЗС Росії.

Трамп допустив посилення санкцій проти РФ

Представники ЗМІ запитали у Дональда Трампа, чи запровадить він додаткові санкції проти Москва, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від мирних переговорів для завершення війни.

Схоже на те (Sounds likely — ред.), — відповів на це Дональд Трамп.

Він також додав, що поки тривають переговори з українським лідером Володимиром Зеленським.

Ми будемо говорити з президентом Путіним дуже скоро, і ми подивимося, що і як буде відбуватися.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Окрім того, лідер республіканців вкотре звинуватив у всьому Євросоюз.

Як вважає Трамп, офіційний Брюссель витрачає недостатньо коштів на захист України.

За словами американського лідера, він "розгляне" питання про те, чи будуть США надсилати додаткову зброю в Україну.

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