Россия заявила об "окне возможностей" после возвращения Трампа

В команде скандального российского дипломата Сергея Лаврова начали утверждать, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Кремль увидел, что есть "небольшое окно возможностей" для договоренностей.

В Кремле прокомментировали планы Трампа

С заявлением по этому поводу выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Мы не можем ничего сказать на сегодняшний день о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах бывшего хозяина Белого дома (Джо Байдена — ред.), на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей. Сергей Рябков Заместитель главы МИД РФ

Как утверждает российский дипломат, сейчас также "важно понимать, с чем и с кем придется иметь дело".

Команда российского диктатора Владимира Путина не скрывает, что планирует выстраивать отношения с администрацией Дональда Трампа.

Кроме того, Рябков добавил, что Кремль наблюдает за усиление "внутриамериканских недоразумений и разборок".

Как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, тоже вопрос, нуждающийся в пристальном внимании, — заявил представитель МИД России. Поделиться

Трамп допустил ужесточение санкций против РФ

Представители СМИ спросили Дональда Трампа, введет ли он дополнительные санкции против Москва, если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирных переговоров для завершения войны.

Похоже на то (Sounds likely — ред.), — ответил Дональд Трамп. Поделиться

Он также добавил, что пока продолжаются переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Мы будем говорить с президентом Путиным очень скоро, и мы посмотрим, что и как будет происходить. Дональд Трамп Президент США

Кроме того, лидер республиканцев в очередной раз обвинил в проблемах Украины Евросоюз.

Как считает Трамп, официальный Брюссель тратит недостаточно средств на защиту Украины.

По словам американского лидера, он "рассмотрит" вопрос о том, будут ли США отправлять дополнительное оружие в Украину.