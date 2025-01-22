Россия заявила об "окне возможностей" после возвращения Трампа

В команде скандального российского дипломата Сергея Лаврова начали утверждать, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом Кремль увидел, что есть "небольшое окно возможностей" для договоренностей.
Главные тезисы
- Команда российского диктатора Владимира Путина размышляет о возобновлении отношений с администрацией Дональда Трампа.
- В Кремле также пожаловались на “разборки” в США.
- Трамп допустил ужесточение санкций против РФ в случае отказа Путина от мирных переговоров.
В Кремле прокомментировали планы Трампа
С заявлением по этому поводу выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Как утверждает российский дипломат, сейчас также "важно понимать, с чем и с кем придется иметь дело".
Команда российского диктатора Владимира Путина не скрывает, что планирует выстраивать отношения с администрацией Дональда Трампа.
Кроме того, Рябков добавил, что Кремль наблюдает за усиление "внутриамериканских недоразумений и разборок".
Трамп допустил ужесточение санкций против РФ
Представители СМИ спросили Дональда Трампа, введет ли он дополнительные санкции против Москва, если российский диктатор Владимир Путин откажется от мирных переговоров для завершения войны.
Он также добавил, что пока продолжаются переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Кроме того, лидер республиканцев в очередной раз обвинил в проблемах Украины Евросоюз.
Как считает Трамп, официальный Брюссель тратит недостаточно средств на защиту Украины.
По словам американского лидера, он "рассмотрит" вопрос о том, будут ли США отправлять дополнительное оружие в Украину.
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