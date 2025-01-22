Приспешник Орбана публично послал Трампа — видео

В 2024 году венгерский лидер Виктор Орбан объявил о создании нового ультраправого блока в Европарламенте, получившего название "Патриоты за Европу". Один из его членов — датский евродепутат Андерс Вистисен — неожиданно для всех отважился унизить нового президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Андерс Вистисен бросил вызов Дональду Трампу, чтобы защитить Гренландию.
- Виктор Орбан может потерять политическую поддержку президента США из-за этого громкого заявления.
Датский евродепутат резко ответил на заявления Трампа
Андерс Вистисен в грубой форме обратился к американскому лидеру на фоне его претензий на Гренландию.
Во время заседания Европарламента соратник Виктора Орбана решил высказать свою позицию на этот счет.
Что важно понимать, сам Виктор Орбан — близкий соратник Дональда Трампа, поэтому заявление Андерса Вистисена может стать ударом по их политической "дружбе".
Зачем Трампу Гренландия
Новый глава Белого дома Дональд Трамп отказался отвергнуть сценарий применения военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала.
Более того, американский лидер начал утверждать, что эти территории необходимы Штатам "для экономической безопасности".
Что также важно понимать, Дональд Трампа многократно требовал от Панамы восстановить право собственности США на канал — один из важнейших для международной морской торговли, который они окончательно передали местным властям в 1999 году.
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