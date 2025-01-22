Приспешник Орбана публично послал Трампа — видео

В 2024 году венгерский лидер Виктор Орбан объявил о создании нового ультраправого блока в Европарламенте, получившего название "Патриоты за Европу". Один из его членов — датский евродепутат Андерс Вистисен — неожиданно для всех отважился унизить нового президента США Дональда Трампа.

Датский евродепутат резко ответил на заявления Трампа

Андерс Вистисен в грубой форме обратился к американскому лидеру на фоне его претензий на Гренландию.

Во время заседания Европарламента соратник Виктора Орбана решил высказать свою позицию на этот счет.

Уважаемый президент Трамп, слушайте внимательно: Гренландия является датской уже 800 лет. Это неотъемлемая часть нашей страны. Она не продается. Позвольте мне объяснить это предложением, которое вы поймете: господин Трамп, от***тесь (в оригинале — fuck off), — неожиданно для всех заявил Андерс Вистисен. Поделиться

Greenland is not for sale. Greenland has been part of Denmark for 800 years, more then double of the time the US has existed.



Any true patriot should understand that this is an uacceptable attack on national sovereignty! pic.twitter.com/SlHbR5OGjg — Anders Vistisen (@AndersVistisen) January 21, 2025

Что важно понимать, сам Виктор Орбан — близкий соратник Дональда Трампа, поэтому заявление Андерса Вистисена может стать ударом по их политической "дружбе".

Зачем Трампу Гренландия

Новый глава Белого дома Дональд Трамп отказался отвергнуть сценарий применения военной силы для взятия под контроль Гренландии или Панамского канала.

Я не собираюсь брать на себя обязательства по этому поводу. Нет. Возможно, придется что-нибудь сделать. Дональд Трамп Президент США

Более того, американский лидер начал утверждать, что эти территории необходимы Штатам "для экономической безопасности".

Нам нужна Гренландия для национальной безопасности. Люди даже не знают, имеет ли Дания какое-нибудь законное право на нее, но если имеет, то они должны отказаться от нее, потому что она нужна нам для национальной безопасности. Поделиться

Что также важно понимать, Дональд Трампа многократно требовал от Панамы восстановить право собственности США на канал — один из важнейших для международной морской торговли, который они окончательно передали местным властям в 1999 году.