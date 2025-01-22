Зеленський розкрив причину провалу стамбульських переговорів із Росією

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, переговори з країною-агресорко у Стамбулі провалилися, оскільки Москва висувала цинічні й нереалістичні вимоги.
Головні тези:
- Москва хотіла, щоб Україна визнала “контроль” Росії над Донбасом та скоротила чисельність армії.
- Команда Путіна вимагала ліквідації української зброї та висувала ультиматуми під час переговорів у Стамбулі.
- Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими.
Зеленський розкрив деталі переговорів
Глава держави розповідає, що Кремль вимагав, щоб новим президентом України став проросійський ексдепутат Верховної Ради Віктор Медведчук.
Ба більше, йшлося про те, щоб Донбас повністю перейшов під контроль Москви, а Україна мала визнати це, внісши поправки до Конституції.
На цьому команда російського диктатора Володимира Путіна не зупинилася й зажадала різке скорочення чисельності української армії до 50 тисяч осіб і голосування за нейтральний статус країни.
Також офіційна Москва хотіла, щоб російська мова має стала державною.
Путін боїться української зброї
За словами Володимира Зеленського, під час перемовин у Стамбулі команда нелегітимного президента РФ хотіла, щоб Україна ліквідувала всю свою зброю з радіусом дії понад 20 кілометрів.
Окрім того, глава держави додав, що офіційні Мінськ та Анкара мали намір вплинути на перебіг переговорів, однак саме Москва все зіпсувала своїми вимогами.
Як зазначив Володимир Зеленський, Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими, навіть якщо за це виступатимуть усі її союзники.
Президент також нагадав, що переговори про завершення війни не можна починати без Києва.
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