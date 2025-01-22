Зеленський розкрив причину провалу стамбульських переговорів із Росією

Як повідомив глава держави Володимир Зеленський, переговори з країною-агресорко у Стамбулі провалилися, оскільки Москва висувала цинічні й нереалістичні вимоги.

Зеленський розкрив деталі переговорів

Глава держави розповідає, що Кремль вимагав, щоб новим президентом України став проросійський ексдепутат Верховної Ради Віктор Медведчук.

Ба більше, йшлося про те, щоб Донбас повністю перейшов під контроль Москви, а Україна мала визнати це, внісши поправки до Конституції.

На цьому команда російського диктатора Володимира Путіна не зупинилася й зажадала різке скорочення чисельності української армії до 50 тисяч осіб і голосування за нейтральний статус країни.

Також офіційна Москва хотіла, щоб російська мова має стала державною.

Путін боїться української зброї

За словами Володимира Зеленського, під час перемовин у Стамбулі команда нелегітимного президента РФ хотіла, щоб Україна ліквідувала всю свою зброю з радіусом дії понад 20 кілометрів.

Немає ніяких турецьких переговорів, а тільки ультиматум від убивці, прізвище якого — Путін. Володимир Зеленський Президент України

Окрім того, глава держави додав, що офіційні Мінськ та Анкара мали намір вплинути на перебіг переговорів, однак саме Москва все зіпсувала своїми вимогами.

Тому ми не можемо сказати, що в нас були якісь переговори, оскільки всі три рази були ультиматуми від Путіна. Поширити

Як зазначив Володимир Зеленський, Україна ніколи юридично не визнає окуповані території російськими, навіть якщо за це виступатимуть усі її союзники.