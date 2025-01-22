Рух спротиву "Жовта Стрічка" провів масштабну акцію на ТОТ до Дня Соборності — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Рух спротиву "Жовта Стрічка" провів масштабну акцію на ТОТ до Дня Соборності — фото

Україна
Джерело:  Жовта Стрічка

Рух спротиву “Жовта стрічка”, який діє на тимчасово окупованих українських територіях, 22 січня привітав Україну з Днем Соборності. Активісти ризикували своїм життям, щоб нагадати усім про нескореність та єдність українського народу.

Головні тези:

  • Рух “Жовта Стрічка” продовжує активно боротися за незалежність України.
  • Акція з нагоди Дня Соборності об’єднала сотні людей.
  • Українська символіка знову з’явилася на вулицях десятків окупованих міст і сіл.

"Жовта Стрічка" публікує фотовітання з окупованого Криму

Як зазначають активісти, у День Соборності українська символіка знову з’явилася в містах тимчасово окупованого півострова — Сімферополі, Севастополі, Ялті та Євпаторії.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Рух "Жовта Стрічка" використовує будь-які засоби, щоб нагадати, що Крим був, є і буде українським: папір, патчі, стікера, надписи.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Що важливо розуміти, ця акція вчергове об’єднала сотні сміливих і сильних людей, які продовжують боротися за незалежність батьківщини.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Ми є голосом мільйонів українців на ТОТ. Попри ризики, ми показуємо — Україна єдина навіть у найтемніші часи. З Днем Соборності, Україно. Крим бореться і чекає! — наголошують активісти.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Українці на Донеччині та Луганщині також доєдналися до вітань

Активісти звертають увагу на те, що у День Соборності українська символіка з’явилася на вулицях Донецька, Луганська, Алчевська, Перевальска, Маріуполя, Мелітополя та Генічеська.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Рух спротиву “Жовта стрічка” наголошує, що кожен знак протесту є сильним і однозначним, адже нагадує російським загарбникам: тут — Україна.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Ризикуючи своїм життям, українці на ТОТ продовжують боротьбу за перемогу.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Ми доводимо, що окупантам не зламати наш дух. Адже нашу жагу до боротьби, до єдності, до України і до мирного життя на вільній землі їм побороти ніколи. Україна єдина! Так було. Так є. Так буде. Борімося — поборемо!

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Нагадаємо, День Соборності України — державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Перемога чи виживання. Що не так з планом Байдена щодо України
Байден
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Усі будуть за. Вступ України в НАТО залежить лише від однієї людини
Офіс Президента України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся до українців у День Соборності — відео
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?