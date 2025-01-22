Рух спротиву "Жовта Стрічка" провів масштабну акцію на ТОТ до Дня Соборності — фото

Рух спротиву “Жовта стрічка”, який діє на тимчасово окупованих українських територіях, 22 січня привітав Україну з Днем Соборності. Активісти ризикували своїм життям, щоб нагадати усім про нескореність та єдність українського народу.

"Жовта Стрічка" публікує фотовітання з окупованого Криму

Як зазначають активісти, у День Соборності українська символіка знову з’явилася в містах тимчасово окупованого півострова — Сімферополі, Севастополі, Ялті та Євпаторії.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Рух "Жовта Стрічка" використовує будь-які засоби, щоб нагадати, що Крим був, є і буде українським: папір, патчі, стікера, надписи.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Що важливо розуміти, ця акція вчергове об’єднала сотні сміливих і сильних людей, які продовжують боротися за незалежність батьківщини.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Ми є голосом мільйонів українців на ТОТ. Попри ризики, ми показуємо — Україна єдина навіть у найтемніші часи. З Днем Соборності, Україно. Крим бореться і чекає! — наголошують активісти. Поширити

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Українці на Донеччині та Луганщині також доєдналися до вітань

Активісти звертають увагу на те, що у День Соборності українська символіка з’явилася на вулицях Донецька, Луганська, Алчевська, Перевальска, Маріуполя, Мелітополя та Генічеська.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Рух спротиву “Жовта стрічка” наголошує, що кожен знак протесту є сильним і однозначним, адже нагадує російським загарбникам: тут — Україна.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Ризикуючи своїм життям, українці на ТОТ продовжують боротьбу за перемогу.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Ми доводимо, що окупантам не зламати наш дух. Адже нашу жагу до боротьби, до єдності, до України і до мирного життя на вільній землі їм побороти ніколи. Україна єдина! Так було. Так є. Так буде. Борімося — поборемо! Поширити

Фото: instagram.com/yellowribbonua