Рух спротиву "Жовта Стрічка" провів масштабну акцію на ТОТ до Дня Соборності — фото

Рух спротиву “Жовта стрічка”, який діє на тимчасово окупованих українських територіях, 22 січня привітав Україну з Днем Соборності. Активісти ризикували своїм життям, щоб нагадати усім про нескореність та єдність українського народу.
Головні тези:
- Рух “Жовта Стрічка” продовжує активно боротися за незалежність України.
- Акція з нагоди Дня Соборності об’єднала сотні людей.
- Українська символіка знову з’явилася на вулицях десятків окупованих міст і сіл.
"Жовта Стрічка" публікує фотовітання з окупованого Криму
Як зазначають активісти, у День Соборності українська символіка знову з’явилася в містах тимчасово окупованого півострова — Сімферополі, Севастополі, Ялті та Євпаторії.
Рух "Жовта Стрічка" використовує будь-які засоби, щоб нагадати, що Крим був, є і буде українським: папір, патчі, стікера, надписи.
Що важливо розуміти, ця акція вчергове об’єднала сотні сміливих і сильних людей, які продовжують боротися за незалежність батьківщини.
Українці на Донеччині та Луганщині також доєдналися до вітань
Активісти звертають увагу на те, що у День Соборності українська символіка з’явилася на вулицях Донецька, Луганська, Алчевська, Перевальска, Маріуполя, Мелітополя та Генічеська.
Рух спротиву “Жовта стрічка” наголошує, що кожен знак протесту є сильним і однозначним, адже нагадує російським загарбникам: тут — Україна.
Ризикуючи своїм життям, українці на ТОТ продовжують боротьбу за перемогу.
Нагадаємо, День Соборності України — державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році на Софійському майдані в Києві.
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