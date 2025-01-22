Движение "Жовта стрічка" провело масштабную акцию на ВОТ ко Дню Соборности — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Движение "Жовта стрічка" провело масштабную акцию на ВОТ ко Дню Соборности — видео

Украина
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Источник:  Желтая Лента

Движение сопротивления "Жовта стрічка", которое действует на временно оккупированных украинских территориях, 22 января поздравило Украину с Днем Соборности. Активисты рисковали своей жизнью, чтобы напомнить всем о единстве украинского народа.

Главные тезисы

  • "Жовта стрічка" продолжает активно бороться за независимость Украины.
  • Акция по случаю Дня Соборности объединила сотни людей.
  • Украинская символика снова появилась на улицах десятков оккупированных городов и сел.

"Жовта стрічка" публикует фотопоздравления из оккупированного Крыма

Как отмечают активисты, в День Соборности украинская символика снова появилась в городах временно оккупированного полуострова — Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Движение "Жовта стрічка" использует любые средства, чтобы напомнить, что Крым был, есть и будет украинским: бумага, патчи, стикеры, надписи.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Что важно понимать, эта акция в очередной раз объединила сотни смелых и сильных людей, продолжающих бороться за независимость родины.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Мы являемся голосом миллионов украинцев на ТОТ. Несмотря на риски, мы показываем — Украина едина даже в самые темные времена. С Днем Соборности, Украина. Крым борется и ждет! — отмечают активисты.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Украинцы в Донецкой и Луганской области также присоединились к поздравлениям

Активисты обращают внимание, что в День Соборности украинская символика появилась на улицах Донецка, Луганска, Алчевска, Перевальска, Мариуполя, Мелитополя и Генического.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Движение сопротивления "Жовта стрічка" отмечает, что каждый знак протеста является сильным и однозначным, ведь напоминает российским захватчикам: здесь — Украина.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Рискуя своей жизнью, украинцы на ВОТ продолжают борьбу за победу.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Мы доказываем, что оккупантам не сломить наш дух. Ведь нашу жажду борьбы, единства, Украины и мирной жизни на свободной земле им побороть некогда. Украина единая! Так было. Так есть. Так будет. Боремся — победим!

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Напомним, День Соборности Украины — государственный праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году на Софийской площади в Киеве.

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