Движение "Жовта стрічка" провело масштабную акцию на ВОТ ко Дню Соборности — видео

Движение сопротивления "Жовта стрічка", которое действует на временно оккупированных украинских территориях, 22 января поздравило Украину с Днем Соборности. Активисты рисковали своей жизнью, чтобы напомнить всем о единстве украинского народа.

"Жовта стрічка" публикует фотопоздравления из оккупированного Крыма

Как отмечают активисты, в День Соборности украинская символика снова появилась в городах временно оккупированного полуострова — Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Движение "Жовта стрічка" использует любые средства, чтобы напомнить, что Крым был, есть и будет украинским: бумага, патчи, стикеры, надписи.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Что важно понимать, эта акция в очередной раз объединила сотни смелых и сильных людей, продолжающих бороться за независимость родины.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Мы являемся голосом миллионов украинцев на ТОТ. Несмотря на риски, мы показываем — Украина едина даже в самые темные времена. С Днем Соборности, Украина. Крым борется и ждет! — отмечают активисты. Поделиться

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Украинцы в Донецкой и Луганской области также присоединились к поздравлениям

Активисты обращают внимание, что в День Соборности украинская символика появилась на улицах Донецка, Луганска, Алчевска, Перевальска, Мариуполя, Мелитополя и Генического.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Движение сопротивления "Жовта стрічка" отмечает, что каждый знак протеста является сильным и однозначным, ведь напоминает российским захватчикам: здесь — Украина.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Рискуя своей жизнью, украинцы на ВОТ продолжают борьбу за победу.

Фото: instagram.com/yellowribbonua

Мы доказываем, что оккупантам не сломить наш дух. Ведь нашу жажду борьбы, единства, Украины и мирной жизни на свободной земле им побороть некогда. Украина единая! Так было. Так есть. Так будет. Боремся — победим! Поделиться

Фото: instagram.com/yellowribbonua