Движение "Жовта стрічка" провело масштабную акцию на ВОТ ко Дню Соборности — видео

Движение сопротивления "Жовта стрічка", которое действует на временно оккупированных украинских территориях, 22 января поздравило Украину с Днем Соборности. Активисты рисковали своей жизнью, чтобы напомнить всем о единстве украинского народа.
Главные тезисы
- "Жовта стрічка" продолжает активно бороться за независимость Украины.
- Акция по случаю Дня Соборности объединила сотни людей.
- Украинская символика снова появилась на улицах десятков оккупированных городов и сел.
"Жовта стрічка" публикует фотопоздравления из оккупированного Крыма
Как отмечают активисты, в День Соборности украинская символика снова появилась в городах временно оккупированного полуострова — Симферополе, Севастополе, Ялте и Евпатории.
Движение "Жовта стрічка" использует любые средства, чтобы напомнить, что Крым был, есть и будет украинским: бумага, патчи, стикеры, надписи.
Что важно понимать, эта акция в очередной раз объединила сотни смелых и сильных людей, продолжающих бороться за независимость родины.
Украинцы в Донецкой и Луганской области также присоединились к поздравлениям
Активисты обращают внимание, что в День Соборности украинская символика появилась на улицах Донецка, Луганска, Алчевска, Перевальска, Мариуполя, Мелитополя и Генического.
Движение сопротивления "Жовта стрічка" отмечает, что каждый знак протеста является сильным и однозначным, ведь напоминает российским захватчикам: здесь — Украина.
Рискуя своей жизнью, украинцы на ВОТ продолжают борьбу за победу.
Напомним, День Соборности Украины — государственный праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики в 1919 году на Софийской площади в Киеве.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-