Как считает старший корреспондент TIME Саймон Шустер, у Украины действительно был шанс разгромить армию РФ в первые годы войны, однако план американского лидера Джо Байдена никогда не предусматривал победу Украины, а только спасение ее от тотального поражения.
Главные тезисы
- Основной целью было обеспечить выживание Украины как суверенного государства и ее стремление к интеграции с Западом.
- Байден также пытался сохранить единство США с союзниками и избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.
- Только последние решения Байдена стали максимально болезненными для РФ.
Каким на самом деле был план Байдена
Согласно данным Саймона Шустера, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2024 Байден поставил перед своей страной три цели.
Однако, что важно понимать, среди них не было пункта о победе Украины.
Журналист обратил внимание на то, что традиционная формулировка команды Байдена, а именно — поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" — была намеренно расплывчатой, без всякой конкретики.
По словам Эрика Грина, работавшего в Совете национальной безопасности Байдена, Белый дом "сознательно избегал" обсуждения территориальных вопросов.
По его словам, именно выживание, а не победа Украины — одна из целей Байдена.
К чему еще стремился Байден
Шустер также подчеркнул, что глава Белого дома пытался сохранить единство США и других западных союзников.
Еще одна цель — избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.
Несмотря на то, что Джо Байден реализовал каждую из этих целей, "успех" оставляет мало поводов для удовлетворения.
Эксперт обращает внимание на то, что только в последние месяцы своего пребывания в должности Джо Байден одобрил несколько решений, которые стали действительно максимально болезненными.
Речь идет не только о разрешении использовать американские ракеты для ударов по территории России, но и о жестких санкциях против энергетического сектора РФ.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-