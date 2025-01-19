Победа или выживание. Что не так с планом Байдена по Украине
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Победа или выживание. Что не так с планом Байдена по Украине

Байден
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Источник:  TIME

Как считает старший корреспондент TIME Саймон Шустер, у Украины действительно был шанс разгромить армию РФ в первые годы войны, однако план американского лидера Джо Байдена никогда не предусматривал победу Украины, а только спасение ее от тотального поражения.

Главные тезисы

  • Основной целью было обеспечить выживание Украины как суверенного государства и ее стремление к интеграции с Западом.
  • Байден также пытался сохранить единство США с союзниками и избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.
  • Только последние решения Байдена стали максимально болезненными для РФ.

Каким на самом деле был план Байдена

Согласно данным Саймона Шустера, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2024 Байден поставил перед своей страной три цели.

Однако, что важно понимать, среди них не было пункта о победе Украины.

Журналист обратил внимание на то, что традиционная формулировка команды Байдена, а именно — поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно" — была намеренно расплывчатой, без всякой конкретики.

По словам Эрика Грина, работавшего в Совете национальной безопасности Байдена, Белый дом "сознательно избегал" обсуждения территориальных вопросов.

По мнению Белого дома, это было бы не по силам Украине, даже при значительной помощи Запада. Это не стало бы историей победы. Более важной целью было выживание Украины как суверенного демократического государства, свободного в стремлении к интеграции с Западом, — подчеркнул Шустер.

По его словам, именно выживание, а не победа Украины — одна из целей Байдена.

К чему еще стремился Байден

Шустер также подчеркнул, что глава Белого дома пытался сохранить единство США и других западных союзников.

Еще одна цель — избежать прямого конфликта между НАТО и Россией.

Несмотря на то, что Джо Байден реализовал каждую из этих целей, "успех" оставляет мало поводов для удовлетворения.

Слишком много страданий для Украины и слишком много неопределенности по поводу того, к чему все это в конечном итоге приведет.

Эксперт обращает внимание на то, что только в последние месяцы своего пребывания в должности Джо Байден одобрил несколько решений, которые стали действительно максимально болезненными.

Речь идет не только о разрешении использовать американские ракеты для ударов по территории России, но и о жестких санкциях против энергетического сектора РФ.

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