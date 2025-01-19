Перемога чи виживання. Що не так з планом Байдена щодо України

Як вважає старший кореспондент TIME Саймон Шустер, Україна дійсно мала шанс розгромити армію РФ у перші роки війни, однак, мовляв, план американського лідера Джо Байдена ніколи не передбачав перемогу України, а лише порятунок її від тотальної поразки.

Яким насправді був план Байдена

Згідно з даними Саймона Шустера, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2024 року Байден поставив перед своєю країною три цілі.

Однак, що важливо розуміти, серед них не було пункту про перемогу Україну.

Журналіст звернув увагу на те, що традиційне формулювання команди Байдена, а саме — підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" — було навмисно розпливчастим, без жодної конкретики.

За словами Еріка Гріна, який працював у Раді національної безпеки Байдена, Білий дім "свідомо уникав" обговорення територіальних питань.

На думку Білого дому, це було б не під силу Україні, навіть за значної допомоги Заходу. Це не стало б історією перемоги. Важливішою метою було виживання України як суверенної демократичної держави, вільної в прагненні до інтеграції із Заходом, — наголосив Шустер. Поширити

За його словами, саме виживання, а не перемога України — одна з цілей Байдена.

До чого ще прагнув Байден

Шустер також наголосив, що очільник Білого дому намагався зберегти єдність США та інших західних союзників.

Ще одна ціль — уникнути прямого конфлікту між НАТО і Росією.

Попри те, що Джо Байден реалізував кожну з цих цілей, "успіх" залишає мало приводів для задоволення.

Занадто багато страждань для України і занадто багато невизначеності щодо того, до чого все це в кінцевому підсумку призведе. Поширити

Експерт звертає увагу на те, що лише в останні місяці свого перебування на посаді Джо Байден схвалив кілька рішень, які стали дійсно максимально болючими.