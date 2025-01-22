Зеленский раскрыл причину провала стамбульских переговоров с Россией

Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, переговоры со страной-агрессоркой в Стамбуле провалились, поскольку Москва выдвигала циничные и нереалистичные требования.
Главные тезисы
- Москва хотела, чтобы Украина признала контроль России над Донбассом и сократила численность армии.
- Команда Путина потребовала ликвидации украинского оружия и выдвигала ультиматумы во время переговоров в Стамбуле.
- Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает оккупированные территории российскими.
Зеленский раскрыл детали переговоров
Глава государства рассказывает, что Кремль потребовал, чтобы новым президентом Украины стал пророссийский эксдепутат Верховной Рады Виктор Медведчук.
Более того, речь шла о том, чтобы Донбасс полностью перешел под контроль Москвы, а Украина должна признать это, внеся поправки в Конституцию.
На этом команда российского диктатора Владимира Путина не остановилась и потребовала резкого сокращения численности украинской армии до 50 тысяч человек и голосования за нейтральный статус страны.
Также официальная Москва хотела, чтобы русский язык стал государственным.
Путин боится украинского оружия
По словам Владимира Зеленского, во время переговоров в Стамбуле команда нелегитимного президента РФ хотела, чтобы Украина ликвидировала все оружие с радиусом действия более 20 километров.
Кроме того, глава государства добавил, что официальные Минск и Анкара были намерены повлиять на переговоры, однако именно Москва все испортила своими требованиями.
Как отметил Владимир Зеленский, Украина никогда юридически не признает оккупированные территории российскими, даже если за это выступят все ее союзники.
Президент также напомнил, что переговоры о завершении войны нельзя начинать без Киева.
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