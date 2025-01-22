Как сообщил глава государства Владимир Зеленский, переговоры со страной-агрессоркой в Стамбуле провалились, поскольку Москва выдвигала циничные и нереалистичные требования.

Зеленский раскрыл детали переговоров

Глава государства рассказывает, что Кремль потребовал, чтобы новым президентом Украины стал пророссийский эксдепутат Верховной Рады Виктор Медведчук.

Более того, речь шла о том, чтобы Донбасс полностью перешел под контроль Москвы, а Украина должна признать это, внеся поправки в Конституцию.

На этом команда российского диктатора Владимира Путина не остановилась и потребовала резкого сокращения численности украинской армии до 50 тысяч человек и голосования за нейтральный статус страны.

Также официальная Москва хотела, чтобы русский язык стал государственным.

Путин боится украинского оружия

По словам Владимира Зеленского, во время переговоров в Стамбуле команда нелегитимного президента РФ хотела, чтобы Украина ликвидировала все оружие с радиусом действия более 20 километров.

Нет никаких турецких переговоров, а только ультиматум от убийцы, фамилия которого — Путин. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, глава государства добавил, что официальные Минск и Анкара были намерены повлиять на переговоры, однако именно Москва все испортила своими требованиями.

Поэтому мы не можем сказать, что у нас были какие-то переговоры, потому что все три раза были ультиматумы от Путина. Поделиться

Как отметил Владимир Зеленский, Украина никогда юридически не признает оккупированные территории российскими, даже если за это выступят все ее союзники.