В России произошло обвальное падение экспортных доходов
Категория
Экономика
Дата публикации

В России произошло обвальное падение экспортных доходов

Кремль
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Источник:  online.ua

Центробанк России официально подтвердил, что экономика страны-агрессорки в конце 2024 столкнулась с обвальным падением экспортных доходов. Главная причина – мощные западные санкции.

Главные тезисы

  • В декабре экспортеры вывезли товаров на сумму 31,3 млрд долларов, что привело к снижению выручки на 19% в годовом выражении.
  • В результате падения экспортных доходов российская экономика потерпела серьезный удар, что привело к резкому сокращению торгового профицита.

Новые проблемы РФ на экономическом фронте

Что важно понимать, в прошлом месяце экспортеры вывезли за границу товаров на сумму 31,3 млрд. долларов.

На этом фоне их выручка рухнула на 19% в годовом выражении.

Центробанк РФ сообщает, что из этой суммы 25,7 млрд долларов ушло из страны на оплату импорта.

В результате этого чистый приток от внешней торговли (профицит торгового баланса) сжался до 5,6 млрд долл. — самого низкого показателя за последние 5 лет.

По словам экономистов, если учесть экспорт и импорт услуг, то в декабре 2024 года российская экономика в декабре заработала лишь 2 млрд долл. торгового профицита — фактически это мизер.

Причиной ухудшения внешней торговли к концу года мог стать эффект от санкций, введенных в конце ноября против российского банковского сектора, в результате чего пострадали платежи и, вероятно, затормозились экспортные потоки.

Фото: скриншот

Последний санкционный удар Байдена по РФ оказался самым мощным

10 января 2025 г. администрация бывшего президента США Джо Байдена официально объявила о введении крупнейшего в истории пакета санкций против российского энергетического сектора.

Экс-глава Белого дома преследовал цель существенно ослабить способность диктатора Владимира Путина финансировать войну против Украины, уменьшив доходы от экспорта нефти.

По словам аналитиков, новые ограничения действительно шокируют своими масштабами и потенциальным эффектом.

Санкции наложены более чем на 400 юридических и физических лиц, среди которых ключевые нефтегазовые гиганты — "Газпромнефть" и "Сургутнефтегаз", десятки нефтесервисных компаний, судоходный гигант "Совкомфлот" и их дочерние структуры, а также страховые компании, обслуживающие транспортировку.

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