В России произошло обвальное падение экспортных доходов

Центробанк России официально подтвердил, что экономика страны-агрессорки в конце 2024 столкнулась с обвальным падением экспортных доходов. Главная причина – мощные западные санкции.
Главные тезисы
- В декабре экспортеры вывезли товаров на сумму 31,3 млрд долларов, что привело к снижению выручки на 19% в годовом выражении.
- В результате падения экспортных доходов российская экономика потерпела серьезный удар, что привело к резкому сокращению торгового профицита.
Новые проблемы РФ на экономическом фронте
Что важно понимать, в прошлом месяце экспортеры вывезли за границу товаров на сумму 31,3 млрд. долларов.
На этом фоне их выручка рухнула на 19% в годовом выражении.
Центробанк РФ сообщает, что из этой суммы 25,7 млрд долларов ушло из страны на оплату импорта.
В результате этого чистый приток от внешней торговли (профицит торгового баланса) сжался до 5,6 млрд долл. — самого низкого показателя за последние 5 лет.
По словам экономистов, если учесть экспорт и импорт услуг, то в декабре 2024 года российская экономика в декабре заработала лишь 2 млрд долл. торгового профицита — фактически это мизер.
Последний санкционный удар Байдена по РФ оказался самым мощным
10 января 2025 г. администрация бывшего президента США Джо Байдена официально объявила о введении крупнейшего в истории пакета санкций против российского энергетического сектора.
Экс-глава Белого дома преследовал цель существенно ослабить способность диктатора Владимира Путина финансировать войну против Украины, уменьшив доходы от экспорта нефти.
По словам аналитиков, новые ограничения действительно шокируют своими масштабами и потенциальным эффектом.
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