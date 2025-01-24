Джон Реткліфф очолить ЦРУ — що про нього відомо
Категорія
Політика
Дата публікації

Джон Реткліфф очолить ЦРУ — що про нього відомо

Реткліфф став новим директором ЦРУ
Джерело:  Associated Press

Американський Сенат підтримав кандидатуру Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Як відомо, він був номінований новим президентом США Дональдом Трампом.

Головні тези:

  • Джон Реткліфф став другим після очільника Держдепу затвердженим членом адміністрації Трампа.
  • Новий директор ЦРУ планує покращити використання технологій у розвідці, зокрема штучний інтелект та квантові обчислення.
  • Джон Реткліфф вважає, що через війну Росії проти України США можуть вступити у конфлікт з “ядерною країною”.

Реткліфф став новим директором ЦРУ

Що важливо розуміти, саме Реткліфф став другим після очільника Держдепу США Марка Рубіо офіційно затвердженим членом нової адміністрації Дональда Трампа.

Як відомо, він був директором національної розвідки під час першої каденції республіканця.

За кандидатуру Джона Реткліффа віддали свої голоси 74 сенатори, проти — 25.

Під час слухань у Сенаті він наголосив, що Центральне розвідувальне управління повинно працювати краще, коли йдеться про використання таких технологій як штучний інтелект.

Окрім того, очільник ЦРУ нагадав про важливість протистояння супротивникам, насамперед Росії і Китаю.

Реткліфф вказав на недоліки США, які потрібно усунути

На переконання нового глави Центрального розвідувального управління, Сполученим Штатам вкрай важливо вдосконалювати свої розвідувальні можливості.

Окрім того, він додав, щоб треба зосередитися на захисті громадянських прав американців.

За словами Джона Реткліффа, він буде наполягати на тому, щоб ЦРУ більше використовувало такі технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, а також розширювало використання збору інформації про людину.

У той час, як деякі демократи ставили під сумнів здатність Реткліффа об'єктивно керувати ЦРУ, республіканці високо оцінили його досвід і заявили, що з нетерпінням чекають на затвердження решти кандидатів Трампа на посади в сфері національної безпеки.

До слова, Реткліфф переконаний що через війну Росії проти України США ризикують вступити в конфлікт із "ядерною країною".

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи готова Росія до масштабного прориву на фронті — заява НАТО
Каволі
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Зеленський – не ангел". Трамп цинічно дорікнув президенту України
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вкрала проєкт. Трамп озвучив офіційні звинувачення Росії
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?