Джон Реткліфф очолить ЦРУ — що про нього відомо

Американський Сенат підтримав кандидатуру Джона Реткліффа на посаду директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ). Як відомо, він був номінований новим президентом США Дональдом Трампом.

Реткліфф став новим директором ЦРУ

Що важливо розуміти, саме Реткліфф став другим після очільника Держдепу США Марка Рубіо офіційно затвердженим членом нової адміністрації Дональда Трампа.

Як відомо, він був директором національної розвідки під час першої каденції республіканця.

За кандидатуру Джона Реткліффа віддали свої голоси 74 сенатори, проти — 25.

Під час слухань у Сенаті він наголосив, що Центральне розвідувальне управління повинно працювати краще, коли йдеться про використання таких технологій як штучний інтелект.

Окрім того, очільник ЦРУ нагадав про важливість протистояння супротивникам, насамперед Росії і Китаю.

Реткліфф вказав на недоліки США, які потрібно усунути

На переконання нового глави Центрального розвідувального управління, Сполученим Штатам вкрай важливо вдосконалювати свої розвідувальні можливості.

Окрім того, він додав, щоб треба зосередитися на захисті громадянських прав американців.

За словами Джона Реткліффа, він буде наполягати на тому, щоб ЦРУ більше використовувало такі технології, як штучний інтелект і квантові обчислення, а також розширювало використання збору інформації про людину.

У той час, як деякі демократи ставили під сумнів здатність Реткліффа об'єктивно керувати ЦРУ, республіканці високо оцінили його досвід і заявили, що з нетерпінням чекають на затвердження решти кандидатів Трампа на посади в сфері національної безпеки. Поширити

До слова, Реткліфф переконаний що через війну Росії проти України США ризикують вступити в конфлікт із "ядерною країною".