Трамп зажадав відновити відносини з диктатором Кім Чен Ином

Новий очільник Білого дому Дональд Трамп повідомив, що хоче налагодити діалог з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. На переконання президента США, їхня співпраця у минулому була продуктивною.

Трамп знову згадав про Кім Чен Ина

За словами американського лідера, у нього нібито були чудові відносини з главою КНДР під час своєї першої каденції.

Я йому подобався, і я з ним ладнав. Дональд Трамп Президент США

На цьому тлі журналіст поцікавився в очільника Білого дому, чи планує він відновити контакт із північнокорейським диктатором — Трамп відповів ствердно:

Я знову зв’яжуся з ним, — наголосив американський лідер. Поширити

Ба більше, Дональд Трамп цинічно додав, що Кім Чен Ин — "не релігійний фанатик", а "розумний хлопець".

Відносини Трампа та Кім Чен Ина

Що важливо розуміти, під час своєї першої каденції республіканець встиг провести 3 зустрічі з диктатором КНДР: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні — тоді вперше чинний президент США ступив на територію Північної Кореї.

Ці переговори не мали конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про них та запевняв, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Станом на сьогодні режим Кім Чен Ина активно постачає країні-агресорці Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.