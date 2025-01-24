Трамп зажадав відновити відносини з диктатором Кім Чен Ином
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп зажадав відновити відносини з диктатором Кім Чен Ином

Трамп
Джерело:  Fox News

Новий очільник Білого дому Дональд Трамп повідомив, що хоче налагодити діалог з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. На переконання президента США,  їхня співпраця у минулому була продуктивною.

Головні тези:

  • Республіканець зізнався, що вважає главу КНДР “розумним хлопцем”.
  • Переговори між Трампом та Кім Чен Іном в минулому не принесли конкретних результатів.

Трамп знову згадав про Кім Чен Ина

За словами американського лідера, у нього нібито були чудові відносини з главою КНДР під час своєї першої каденції.

Я йому подобався, і я з ним ладнав.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На цьому тлі журналіст поцікавився в очільника Білого дому, чи планує він відновити контакт із північнокорейським диктатором — Трамп відповів ствердно:

Я знову зв’яжуся з ним, — наголосив американський лідер.

Ба більше, Дональд Трамп цинічно додав, що Кім Чен Ин — "не релігійний фанатик", а "розумний хлопець".

Відносини Трампа та Кім Чен Ина

Що важливо розуміти, під час своєї першої каденції республіканець встиг провести 3 зустрічі з диктатором КНДР: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні — тоді вперше чинний президент США ступив на територію Північної Кореї.

Ці переговори не мали конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про них та запевняв, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".

Станом на сьогодні режим Кім Чен Ина активно постачає країні-агресорці Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.

Після листопадових виборів у 2024 році ЗМІ писали, що оточення Трампа обговорює можливість прямих переговорів з Кім Чен Ином, що, як вважається, може знизити рівень ризику збройного конфлікту на Корейському півострові.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Вкрала проєкт. Трамп озвучив офіційні звинувачення Росії
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Джон Реткліфф очолить ЦРУ — що про нього відомо
Реткліфф став новим директором ЦРУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Введення миротворців в Україну. ЄС висунув вимогу США
солдати США

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?