Трамп зажадав відновити відносини з диктатором Кім Чен Ином

Новий очільник Білого дому Дональд Трамп повідомив, що хоче налагодити діалог з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. На переконання президента США, їхня співпраця у минулому була продуктивною.
Головні тези:
- Республіканець зізнався, що вважає главу КНДР “розумним хлопцем”.
- Переговори між Трампом та Кім Чен Іном в минулому не принесли конкретних результатів.
Трамп знову згадав про Кім Чен Ина
За словами американського лідера, у нього нібито були чудові відносини з главою КНДР під час своєї першої каденції.
На цьому тлі журналіст поцікавився в очільника Білого дому, чи планує він відновити контакт із північнокорейським диктатором — Трамп відповів ствердно:
Ба більше, Дональд Трамп цинічно додав, що Кім Чен Ин — "не релігійний фанатик", а "розумний хлопець".
Відносини Трампа та Кім Чен Ина
Що важливо розуміти, під час своєї першої каденції республіканець встиг провести 3 зустрічі з диктатором КНДР: у Сінгапурі, Ханої та на корейському кордоні — тоді вперше чинний президент США ступив на територію Північної Кореї.
Ці переговори не мали конкретних результатів, хоча Трамп схвально відгукувався про них та запевняв, що ядерної загрози з боку КНДР "більше не існує".
Станом на сьогодні режим Кім Чен Ина активно постачає країні-агресорці Росії зброю та надає військових для участі в бойових діях проти України.
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