Введення миротворців в Україну. ЄС висунув вимогу США

Європейські лідери вимагають, щоб команда президента США Дональда Трампа зобов'язалася надати свої війська для потенційної миротворчої місії в Україні.

Євросоюз не погоджується на вимоги Трампа

Як вдалося дізнатися журналістам, партнери загалом згодні з українським лідером Володимиром Зеленським.

За словами останнього, Штати повинні будуть надати війська до будь-яких майбутніх миротворчих сил в країні, щоб зробити такі зусилля надійними.

Союзники офіційного Києва наполягають на тому, щоб США підтримали цю ідею, попри те, що поки Трамп не хоче цього робити.

Проте вони зауважили, що ще занадто рано детально обговорювати, як виглядатимуть майбутні миротворчі сили в Україні. Останні зусилля показують, що європейці намагаються сформувати бачення нової адміністрації в той час, як Трамп готується до взаємодії з російським диктатором Путіним. Поширити

ЄС боїться розколу у разі відмови Трампа

На переконання європейських лідерів, якщо вони будуть змушені відправити війська в Україну без США, то це може підірвати довіру до гарантій і створити розкол в НАТО.

В ЄС переконані, що це стане початком кінця трансатлантичного співробітництва в рамках Альянсу, заявив європейський високопосадовець.

Скептицизм Трампа щодо підтримки України, можливо, пом'якшився. За словами західного дипломата-високопосадовця, який спілкувався з командою президента США з цього питання, його команда продемонструвала готовність США зосередитися на наданні гарантій безпеки Україні, які вони в приватному порядку визнають неминучими. Поширити

Згідно з даними ЗМІ, в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря із забезпечення виконання будь-якої потенційної угоди.