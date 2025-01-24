Введення миротворців в Україну. ЄС висунув вимогу США

Європейські лідери вимагають, щоб команда президента США Дональда Трампа зобов'язалася надати свої війська для потенційної миротворчої місії в Україні.
Головні тези:
- Відмова США може призвести до розколу у НАТО та загрожувати трансатлантичному співробітництву.
- Пом'якшення скептицизму Трампа може відкрити двері до миротворчої угоди, де кожна сторона візьме на себе певні зобов'язання.
Євросоюз не погоджується на вимоги Трампа
Як вдалося дізнатися журналістам, партнери загалом згодні з українським лідером Володимиром Зеленським.
За словами останнього, Штати повинні будуть надати війська до будь-яких майбутніх миротворчих сил в країні, щоб зробити такі зусилля надійними.
Союзники офіційного Києва наполягають на тому, щоб США підтримали цю ідею, попри те, що поки Трамп не хоче цього робити.
ЄС боїться розколу у разі відмови Трампа
На переконання європейських лідерів, якщо вони будуть змушені відправити війська в Україну без США, то це може підірвати довіру до гарантій і створити розкол в НАТО.
В ЄС переконані, що це стане початком кінця трансатлантичного співробітництва в рамках Альянсу, заявив європейський високопосадовець.
Згідно з даними ЗМІ, в обмін на ці зобов'язання Трамп може очікувати, що Європа візьме на себе більшу частку тягаря із забезпечення виконання будь-якої потенційної угоди.
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