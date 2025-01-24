Введение миротворцев в Украину. ЕС выдвинул требование США

Европейские лидеры требуют, чтобы команда президента США Дональда Трампа обязалась предоставить свои войска для потенциальной миротворческой миссии в Украине.
Главные тезисы
- Отказ США может привести к расколу в НАТО и угрожать трансатлантическому сотрудничеству.
- Смягчение скептицизма Трампа может открыть дверь к миротворческому соглашению, где каждая сторона возьмет на себя определенные обязательства.
Евросоюз не соглашается с требованиями Трампа
Как удалось узнать журналистам, партнеры согласны с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По словам последнего, Штаты должны будут предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране, чтобы сделать такие усилия надежными.
Союзники официального Киева настаивают на том, чтобы США поддержали эту идею, несмотря на то, что пока Трамп не хочет этого делать.
ЕС боится раскола в случае отказа Трампа
По убеждению европейских лидеров, если они будут вынуждены отправить войска в Украину без США, это может подорвать доверие к гарантиям и создать раскол в НАТО.
В ЕС убеждены, что это станет началом конца трансатлантического сотрудничества в рамках Альянса, заявил европейский чиновник.
Согласно данным СМИ, в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению выполнения любого потенциального соглашения.
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