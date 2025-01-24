Введение миротворцев в Украину. ЕС выдвинул требование США

Европейские лидеры требуют, чтобы команда президента США Дональда Трампа обязалась предоставить свои войска для потенциальной миротворческой миссии в Украине.

Евросоюз не соглашается с требованиями Трампа

Как удалось узнать журналистам, партнеры согласны с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам последнего, Штаты должны будут предоставить войска для любых будущих миротворческих сил в стране, чтобы сделать такие усилия надежными.

Союзники официального Киева настаивают на том, чтобы США поддержали эту идею, несмотря на то, что пока Трамп не хочет этого делать.

Однако они отметили, что еще слишком рано подробно обсуждать, как будут выглядеть будущие миротворческие силы в Украине. Последние усилия показывают, что европейцы пытаются сформировать видение новой администрации, в то время как Трамп готовится к взаимодействию с российским диктатором Путиным. Поделиться

ЕС боится раскола в случае отказа Трампа

По убеждению европейских лидеров, если они будут вынуждены отправить войска в Украину без США, это может подорвать доверие к гарантиям и создать раскол в НАТО.

В ЕС убеждены, что это станет началом конца трансатлантического сотрудничества в рамках Альянса, заявил европейский чиновник.

Скептицизм Трампа касательно поддержки Украины, возможно, смягчился. По словам западного дипломата-высокопоставленного чиновника, который общался с командой президента США по этому вопросу, его команда продемонстрировала готовность США сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности Украине, которые они в частном порядке признают неизбежными. Поделиться

Согласно данным СМИ, в обмен на эти обязательства Трамп может ожидать, что Европа возьмет на себя большую долю бремени по обеспечению выполнения любого потенциального соглашения.